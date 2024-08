As aparições de galáxias colossais são um equívoco visual

O Telescópio Espacial James Webb revelou uma abundância de galáxias no universo primitivo além do que os especialistas esperavam, causando uma comoção no modelo cosmológico padrão no ano passado. No entanto, parece que isso foi apenas uma ilusão óptica.

Em primeiro lugar, o objetivo principal do Telescópio Espacial James Webb é localizar e estudar as primeiras galáxias que surgiram após o Big Bang há 13,8 bilhões de anos. Os pesquisadores esperavam encontrar galáxias modestas, mas ficaram surpresos quando o telescópio identificou numerous galáxias consideráveis no início do universo.

Essa sucessão inesperada de sistemas estelares ia contra os conceitos estabelecidos sobre nosso universo, o modelo cosmológico padrão. No entanto, pesquisas recentes de uma equipe internacional publicadas na "Astrophysical Journal" sugerem que essas supostas galáxias gigantes são na verdade muito menores do que se acreditava initially.

Engano Galáctico

Apesar de agora serem visíveis mais galáxias do que se esperava, nenhuma delas é tão massiva a ponto de conflitar com nossa compreensão do cosmos, afirma Katherine Chworowsky da Universidade do Texas, nos EUA. As supostas galáxias gigantes eram apenas uma ilusão óptica. Os astrofísicos haviam estimado o número de estrelas nessas galáxias com base em sua luminosidade, determinando assim sua massa. No entanto, na realidade, uma grande parte da luz emitida por esses sistemas estelares origina-se de buracos negros.

Muitas das primeiras galáxias já possuem um buraco negro considerável em seu núcleo. Esses buracos negros atraem gás de suas vizinhanças com sua força gravitacional, que se acumula em discos rotatórios ao redor dos buracos negros antes de cair neles e esquentar devido à fricção. O calor gerado por esses discos de gás quentes é o que ilumina as galáxias, dando-lhes um brilho aparente.

Olhando para o Passado

De acordo com o modelo cosmológico padrão, o universo é composto por aproximadamente 5% de matéria visível, que inclui estrelas e galáxias. A maior parte do destino do universo é moldada pela misteriosa matéria escura e energia escura.

Ao interceptar a luz emitida bilhões de anos atrás, o Telescópio Webb permite que olhemos para trás no tempo. As observações de Chworowsky e seus colegas agora conciliam a história cósmica com as previsões do modelo padrão.

Pelo menos por enquanto, os astrônomos não mais se referem a uma "crisis em cosmologia", como enfatiza Steven Finkelstein, líder do estudo. No entanto, o Telescópio Webb continua a detectar aproximadamente o dobro do número de galáxias na história cósmica inicial que os especialistas haviam estimado.

" perhaps, stars could have formed more easily in the early cosmos than they can today," sugere Chworowsky. Como consequência, as galáxias seriam mais brilhantes e o Telescópio Webb poderia detectá-las com mais facilidade - identificando assim mais delas. Portanto, a teoria da formação de estrelas no cosmos primitivo pode precisar ser revista, em vez do próprio modelo fundamental do cosmos, de acordo com a cientista.

As descobertas do Telescópio Espacial James Webb são possibilitadas pela NASA, já que é seu telescópio que levou ao descobrimento de numerosas galáxias no universo primitivo. Apesar do choque inicial, os recentes achados de uma equipe internacional, publicados na "Astrophysical Journal", sugerem que essas galáxias não são tão massivas como se acreditava initially, desafiando alguns aspectos do modelo cosmológico padrão.

