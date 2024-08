As almofadas de café com desconto são as únicas consideradas adequadas.

Em casas agora, os coadores de café se tornaram populares por sua preparação rápida e fácil, frequentemente encontrados ao lado de cápsulas, pó e grãos nas cozinhas. No entanto, esses produtos não impressionaram em um teste ecológico.

Fazer café com coadores é simples e econômico, mas você fica limitado a porções individuais e o sabor pode não ser do seu agrado. Um teste de 21 produtos com selo de crema, de lojas de descontos, supermercados e farmácias, incluindo seis com selo bio, foi realizado. Os preços dos coadores variaram de 0,09 a 0,24 euros cada.

Laboratórios analisaram os pós de café nos coadores para substâncias prejudiciais como acrylamide, formada durante o torrado e ligada ao risco de câncer, pesticidas e resíduos de óleo mineral. Eles também verificaram a presença de ochratoxina A, uma toxina de mofo, e garantiram que os cafés "100% Arabica" não contivessem nenhum componente Robusta. Por fim, o sabor foi avaliado.

Seis produtos não atenderam às expectativas

Os resultados? Contaminantes do torrado fizeram com que muitos coadores de café se saíssem mal no teste, e ainda há espaço para melhora na cultura do café. Seis produtos foram considerados "insuficientes". Por exemplo, "Melitta Bella Crema La Crema", "Laudatio Kaffee Pads Caffè Crema" da Netto e "Caffeciao Caffè Crema" continham furano, um composto carcinogênico que se forma durante o aquecimento dos alimentos, e glyphosate, um pesticida controverso.

Por outro lado, os "Senseo-Caffè-Crema" receberam uma avaliação de "péssimo" no sabor. Os degustadores descreveram como sem aroma, amargo e com uma nota azeda distinta, resultando em um sabor desequilibrado. No entanto, ainda recebeu uma classificação "satisfatória" geral.

O único produto a receber uma classificação "boa" foi o "Fairglobe Faire Bio Kaffeepads Crema" do Lidl por 0,12 euros por coador, tornando-se o campeão do teste.

Apesar de sua conveniência, muitos coadores de café para consumidores contêm substâncias prejudiciais como furano e glyphosate, que podem representar riscos à saúde. Os consumidores podem querer considerar alternativas não contaminadas para garantir que sua xícara diária seja segura e agradável.

