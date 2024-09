Aqui está uma maneira alternativa de expressar essa afirmação:

A chegada do outono marca o início da estação fria, e o frio começa a se infiltrar gradualmente. Chegou a hora de ligar o aquecimento. Mas, se o seu equipamento de aquecimento não estiver aquecendo adequadamente ou estiver produzindo ruídos estranhos de gorgolejo, pode ser devido a um excesso de ar no sistema. É aconselhável eliminar esse ar antes que a temperatura caia demais. Sistemas de aquecimento com excesso de ar aquecem menos eficientemente, o que leva a um consumo de energia maior no final.

Felizmente, a Academia Faça VOCÊ mesmo de Colônia sugere que remover o excesso de ar dos sistemas de aquecimento modernos com uma válvula de sangria é uma tarefa simples que pode ser concluída em poucos minutos. Veja como fazer:

1. Verifique a pressão da água

Primeiro, desligue a bomba de circulação e verifique a pressão da água no sistema de aquecimento ou caldeira a gás. Você pode monitorar a pressão através do manômetro do sistema de aquecimento. A pressão ótima é indicada no manual do usuário do seu sistema de aquecimento (em bar).

Se a pressão estiver baixa demais, você precisará aumentar a água primeiro. Se for a primeira vez que você tenta fazer isso, a Academia Faça VOCÊ mesmo recomenda procurar ajuda profissional. Em prédios com aquecimento central, você deve procurar a aprovação da administração do prédio antes de adicionar água, como sugerido pela Federação Alemã de Centros de Consumidores.

2. Abra a válvula

A Federação Alemã de Centros de Consumidores recomenda começar abrindo completamente a válvula termostática, geralmente na configuração 5. Deixe o sistema de aquecimento esquentar, depois prossiga para abrir a válvula de sangria no sistema de aquecimento.

A válvula de sangria geralmente fica no topo, oposto ao termostato. Coloque um balde abaixo da válvula primeiro, depois utilize uma chave de sangria quadrada para abrir a válvula. Você pode comprar essa chave em uma loja de ferragens. No entanto, tome cuidado para não desrosquear a válvula demais.

3. Evite perder água demais

Agora, o ar deve escapar com um som sibilante. Mantenha a válvula aberta até que todo o ar tenha desaparecido e a água quente comece a fluir.

Crucial: Não deixe que muita água escape. De acordo com a Academia Faça VOCÊ mesmo, perder muita água pode afetar o desempenho do sistema de aquecimento. Portanto, feche a válvula assim que a água começar a pingar no balde. Depois que a válvula estiver bem fechada, você também pode baixar o termostato novamente.

4. Verifique a pressão novamente

Se o manômetro do sistema de aquecimento mostrar uma queda na pressão após a sangria, você pode precisar adicionar água ao sistema de aquecimento novamente. Uma pressão insuficiente pode impedir que todos os sistemas de aquecimento recebam água quente, o que pode levar à acumulação de ar no sistema novamente, exigindo outra rodada de sangria.

Se você mora em um prédio de vários andares, a Federação Alemã de Centros de Consumidores recomenda sangrar os sistemas de aquecimento mais baixos primeiro e os de cima por último.

Se os sistemas de aquecimento estiverem instalados em nichos estreitos, a Academia Faça VOCÊ mesmo sugere usar um sangrador de sistema de aquecimento equipado com um recipiente em vez de uma chave quadrada e um balde. Esse método coleta a água diretamente, prevenindo danos ao piso, paredes e papel de

