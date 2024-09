Aproximadamente 48 pessoas desapareceram, enquanto nove foram encontradas mortas, após um naufrágio perto das Ilhas Canárias.

Nove indivíduos, incluindo um menor, perderam a vida após o naufrágio de sua embarcação nas primeiras horas de sábado. Este triste incidente foi confirmado pelos serviços de emergência e resgate.

Dos 84 migrantes que tentavam chegar à costa espanhola, 27 foram resgatados com sucesso no sábado. A operação de resgate continuou no domingo, com três barcos de patrulha e três helicópteros em ação, segundo um porta-voz da guarda costeira espanhola à Reuters.

Os migrantes eram da Mali, Mauritânia e Senegal, de acordo com as autoridades espanholas.

O número de migrantes fazendo a viagem da África Ocidental às Ilhas Canárias aumentou 154% de janeiro a julho, totalizando 21.620 nos primeiros sete meses, de acordo com dados da agência de fronteira da União Europeia, Frontex. Enquanto isso, o número de travessias no Mediterrâneo central e ocidental diminuiu no mesmo período.

As travessias da Turquia para a Grécia aumentaram em 57%, e através do Canal da Mancha para a Inglaterra em 22%.

Após a meia-noite de sábado, os serviços de emergência espanhóis receberam um chamado de socorro da embarcação, localizada a cerca de 4 milhas a leste de El Hierro. A tentativa de resgate terminou tragicamente quando o barco afundou, tornando a operação extremamente desafiadora devido à presença de ventos fortes e visibilidade pobre.

Candelaria Delgado, representante do governo das Ilhas Canárias, previu no domingo que, se a previsão do chegada de barcos de migrantes se confirmar, as Ilhas Canárias enfrentarão a maior crise humanitária dos últimos 30 anos.

Três dos migrantes resgatados foram diagnosticados com hipotermia e desidratação, de acordo com os serviços de resgate no domingo.

O funeral dos nove migrantes mortos, incluindo uma criança com idade entre 12 e 15 anos, de acordo com a ONG Walking Borders, está marcado para segunda e terça-feira.

À medida que as chances de encontrar mais sobreviventes diminuíam, as autoridades montaram uma funerária em El Hierro.

Três outras embarcações com 208 migrantes navegaram até as Ilhas Canárias durante a noite.

Os mares calmos e os ventos brandos tipicamente associados ao final do verão no Oceano Atlântico ao largo da África Ocidental têm recentemente estimulado um aumento no número de migrantes, de acordo com autoridades locais neste mês.

No último século de travessias de migrantes para as ilhas, o naufrágio mais mortal ocorreu em 2009 perto da ilha de Lanzarote, resultando em 25 fatalidades.

