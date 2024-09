Após um tufão, um agricultor tailandês foi forçado a eliminar mais de cem crocodilos ameaçados por causa de danos no habitat deles.

Trinta e sete anos de idade, Natthapak Khumkad, o gerente de uma fazenda de crocodilos localizada em Lamphun, no norte da Tailândia, enfrentou um problema quando descobriu que a parede de suporte do recinto estava em perigo de desabar. O recinto abrigava crocodilos siameses, alguns com até 13 pés de comprimento. Sem outras acomodações adequadas disponíveis, Natthapak foi obrigado a realocar 125 desses enormes répteis em 22 de setembro.

Para evitar qualquer acidente, Natthapak eliminou esses colossais répteis devido à alta probabilidade de sua fuga causar danos à comunidade vizinha. Ele justificou sua decisão afirmando: "Tive que tomar a decisão mais difícil da minha vida. As consequências do desabamento da parede seriam muito além do que poderíamos controlar, potencialmente afetando vidas e colocando em risco a segurança pública".

Recentemente, o furacão Yagi causou destruição ao atravessar a China do Sul e a Ásia Sudeste, deixando um rastro de destruição devido à chuva extrema e ventos poderosos. As regiões do norte da Tailândia sofreram especialmente com as consequências, resultando no afogamento de pelo menos nove pessoas enquanto casas e cidades à beira dos rios eram submersas.

O aumento do poder e da intensidade dos furacões pode ser atribuído à mudança climática, de acordo com Benjamin Horton, diretor do Observatório da Terra de Cingapura. Temperaturas mais quentes do oceano fornecem a essas tempestades mais energia, aumentando assim as velocidades do vento e os níveis de precipitação.

Perigos típicos para a vida selvagem de desastres naturais, como furacões, envolvem separar animais de suas famílias ou donos e deixá-los vulneráveis à afogamento, bem como danificar habitats e abrigos através de chuva pesada e ventos poderosos.

O furacão Ian, uma tempestade tropical significativa que atingiu a Flórida em 2022, levou à destruição do Santuário Little Bear em Punta Gorda, deixando cerca de 200 animais sem abrigo.

Com a mudança climática humana causando eventos climáticos mais frequentes e severos, os animais estão cada vez mais em risco devido a desastres naturais.

Durante esta temporada de monções, a fazenda de Natthapak sofreu chuvas significativas, erodindo a parede do tanque de crocodilos e forçando-o a tomar uma decisão urgente.

"Tive que tomar uma decisão em 24 horas quando vi a rápida erosão da parede", afirmou Natthapak, revelando que usou eletrocussão para exterminar os crocodilos.

Os representantes da oficina de pesca de Lamphun foram informados por Natthapak à medida que a chuva pesada começou a representar uma ameaça à sua fazenda. De acordo com o chefe desta oficina, Pornthip Nualanong, a decisão de Natthapak de eliminar os crocodilos foi tanto corajosa quanto responsável, dadas as ameaças que os adultos crocodilos soltos representavam à segurança pública nos campos vizinhos.

Um dos crocodilos exterminados era conhecido como Ai Harn, o macho reprodutor mais velho e líder do grupo de crocodilos, com cerca de 13 pés de comprimento.

Imagens revelaram um escavadeira removendo os corpos de crocodilos.

Embora os crocodilos siameses sejam classificados como criticamente em perigo, eles são amplamente negociados e criados na Tailândia. A indústria de criação de crocodilos lucrativa do país possui cerca de 1.100 fazendas licenciadas, gerando receita entre 6 bilhões e 7 bilhões de baht tailandeses (US$ 215 milhões) por ano.

Em tempos passados, a família de Natthapak operava um negócio vendendo leitões e bezerros assados; no entanto, reconhecendo o potencial do lixo de crocodilo para ração animal, eles começaram a criar crocodilos após comprar cinco deles, o que levou ao aumento de sua população de crocodilos nos últimos 20 anos.

O fazendeiro de crocodilos tailandês Natthapak Khumkad, conhecido em alguns círculos como Crocodilo X, opera a maior fazenda de crocodilos em Lamphun, no norte da Tailândia. Fornecedor de peles de crocodilo para fábricas de couro, fornecedor de carne de crocodilo congelada dentro da Tailândia e exportador de carne de crocodilo seca para Hong Kong, Natthapak anuncia o negócio de sua família através de vídeos eccentricos, nos quais ele realiza várias acrobacias com os répteis. Ele ainda retém 500 bebês crocodilos, com tamanho entre 1 e 4 pés de comprimento.

