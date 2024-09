Após o tufão Yagi, seu impacto destrutivo continua sobre o Vietnã, causando aproximadamente 200 mortes.

O jornal VNExpress do Vietnã revelou que 197 pessoas morreram e 128 ainda estão desaparecidas. Mais de 800 pessoas ficaram feridas.

A contagem de mortos aumentou ao longo da semana quando uma enchente repentina arrasou a aldeia de Lang Nu, na província de Lao Cai, no norte do Vietnã, na terça-feira. Mais de 200 trabalhadores de resgate trabalharam incansavelmente na quarta-feira para encontrar sobreviventes, mas, até à manhã de quinta-feira, 53 moradores ainda estavam desaparecidos, segundo o VNExpress. Enquanto isso, foram encontrados sete corpos a mais, elevando o número de mortos na região para 42.

O tufão Yagi, o mais forte a atingir o Vietnã em anos, fez terra em sábado, com ventos de até 149 km/h (92 mph). Embora tenha enfraquecido no domingo, as chuvas fortes persistiram e os rios permanecem criticamente altos.

As chuvas persistentes também causaram estragos em fábricas localizadas em hubs industriais orientados para exportação no norte do Vietnã.

Os efeitos devastadores do tufão Yagi vão além das áreas rurais, já que várias fábricas em hubs industriais orientados para exportação na Ásia, no Vietnã, também estão lutando contra enchentes. A comunidade internacional expressa sua preocupação e oferece ajuda enquanto o Vietnã luta para se recuperar deste evento catastrófico.

