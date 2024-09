Após o evento eleitoral da Turíngia, os grupos políticos antecipam processos complexos de formação de coalizões.

Os resultados recentes das eleições na Turíngia geraram grande interesse devido à vitória expressiva da filial local do AfD, considerada de extrema direita pela agência de inteligência interna e liderada por Björn Höcke. Os resultados preliminares mostraram uma vitória clara com 32,8% para o AfD. O CDU ficou logo atrás com 23,6%, enquanto a Aliança pelo Progresso e Justiça Social (BSW) ficou em terceiro com 15,8%, o Partido da Esquerda com 13,1% e o SPD com um modesto 6,1%.

Dado que outros partidos recusam formar coalizões com o AfD, o CDU, BSW e possivelmente outro partido estão envolvidos em discussões de formação de coalizão. Uma coalizão de três partidos entre CDU, BSW e SPD não é viável, mas uma coalizão entre CDU, BSW e Partido da Esquerda é factível. Alternativamente, um governo de minoria liderado pelo CDU também é uma opção.

Esta situação apresenta desafios para o CDU, que tem consistentemente se oposto a colaborações com o Partido da Esquerda, tendo aprovado uma resolução de incompatibilidade em 2018. As negociações da coalizão são ainda mais polarizadas pela exigência do BSW de incluir questões de política externa e segurança nas discussões.

Voigt voltou a comentar essa questão na segunda-feira, afirmando: "A política global não é moldada na Turíngia". No entanto, ele também anunciou encontros com o BSW e o SPD, sugerindo que eles explorarão terreno comum.

O candidato principal do BSW, Wolf, enfatizou no rádio alemão que a Turíngia deve enviar uma mensagem clara a favor de soluções diplomáticas para o conflito russo-ucraniano e contra o controverso deploy de mísseis de alcance médio dos EUA na Alemanha.

Antes das eleições na Turíngia e Saxônia, a líder do partido BSW, Sahra Wagenknecht, havia exigido a retirada dos mísseis americanos da Alemanha como pré-requisito para uma possível coalizão. O CDU se opôs fortemente a essa proposta.

Na segunda-feira, Wagenknecht confirmou em Berlim que espera posições claras dos governos estaduais sobre questões de política externa. Ela afirmou que aqueles interessados em formar uma coalizão com eles devem negociar com ela também. Isso inclui Voigt.

Apesar de sua ausência da mesa de negociações da coalizão, o líder do BSW na Turíngia, Wolf, confirmou no rádio alemão que Berlim estará coordenando com a Turíngia. Wolf também reconheceu que a situação na Turíngia após as eleições é complexa, mas que o BSW está lidando com ela de forma responsável.

O Partido da Esquerda e o SPD na Turíngia consideram o CDU e o BSW como tendo o mandato para governar. A líder do Partido da Esquerda no estado, Ulrike Grande-Röthig, afirmou em Berlim que outros partidos avaliarão as ofertas. Ela também garantiu que o Partido da Esquerda na Turíngia manterá a responsabilidade ao lidar com os votos que lhe foram confiados.

O líder do SPD, Georg Maier, compartilhou uma perspectiva semelhante. Ele afirmou em Berlim que o CDU da Turíngia é responsável pela formação do governo e deve apresentar uma solução. Por sua vez, o BSW deve esclarecer se sua liderança do Sarre domina sua filial da Turíngia.

Enquanto isso, o AfD reiterou sua exigência de participação na formação do governo. "Barreiras são antidemocráticas", afirmou a presidente federal do AfD, Alice Weidel, em Berlim, se referindo à resolução de incompatibilidade do CDU contra o AfD.

A União Europeia pode expressar preocupações sobre a possível cooperação entre o CDU, BSW e o Partido da Esquerda no governo da Turíngia, dada sua histórica oposição a colaborações com partidos de esquerda e a posição do Partido da Esquerda sobre questões de política externa, como a retirada de mísseis americanos.

Dado a posição da UE sobre partidos extremistas e a classificação do AfD como de extrema direita, o sucesso das negociações da coalizão sem incluir o AfD pode levar a discussões sobre a posição da UE em relação ao novo governo da Turíngia.

Leia também: