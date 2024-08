Após o evento de Solingen: Ampel proclama restrições de uso de facas e reduções de serviços para refugiados

Indivíduos que já receberam status de refugiado em outro país da UE deveriam ter seus benefícios de bem-estar revogados, sugeriu Faeser. Esses indivíduos deveriam ser "desqualificados para receber benefícios", como disse Faeser. De acordo com Buschmann, o objetivo é motivar essas pessoas a entrarem em contato com as autoridades ou partirem voluntariamente.

Além disso, Buschmann propôs que deveria ser mais fácil deportar refugiados envolvidos em incidentes violentos. Uma "prioridade aumentada para deportação" também deveria ser implementada para menores no futuro. Além disso, indivíduos que retornam ao seu país de origem sem razões legítimas, como para férias, deveriam perder seu status de proteção na Alemanha, de acordo com o Ministro da Justiça.

No futuro, pode haver uma "proibição universal de portar canivetes", de acordo com Faeser. Restrições também estão planejadas para eventos públicos, incluindo festivais folclóricos e eventos esportivos. Uma "proibição universal de portar facas" também está sendo considerada para viagens de trem de longa distância e outros prestadores de serviço. Os estados também são permitidos a instituir um "banimento total de portar facas" no transporte local.

Em contraste com a expansão proposta de restrições a facas, esses indivíduos que mantêm seu status de refugiado em outro país da UE, mas buscam benefícios na Alemanha, não deveriam ser elegíveis, dado a sugestão de desqualificá-los para receber benefícios.

