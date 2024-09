Após a morte do líder do Hezbollah, Nasrallah, e Israel considerando uma invasão terrestre no Líbano, que possíveis desenvolvimentos podem ocorrer?

Morte de Nasrallah, em uma série de intensos ataques aéreos israelenses em seu esconderijo subterrâneo em Beirute na sexta-feira, marca uma significativa intensificação do conflito entre Israel e o grupo militante com sede no Líbano, que tem atacado Israel desde o início de sua guerra contra o Hamas na Faixa de Gaza.

Este incidente faz parte de uma série de golpes críticos que Israel deu ao Hezbollah, cujo líderes e comandantes vêm diminuindo, e o grupo já estava lutando após a detonação de seus dispositivos de comunicação pessoal - rádios e walkie-talkies, que tiraram muitas vidas e feriram milhares no início deste mês.

Israel declarou o início de uma "nova fase" de conflito, com seu "centro de gravidade" se deslocando para o norte, referindo-se à fronteira do Líbano. Um de seus objetivos declarados de guerra é o retorno de dezenas de milhares de seus cidadãos deslocados devido a confrontos fronteiriços.

Como resultado da escalada, centenas de milhares de pessoas no Líbano foram deslocadas, enquanto mais de mil perderam a vida desde que os ataques intensificaram na semana passada, de acordo com autoridades do governo do Líbano.

Israel deu pistas sobre uma possível invasão terrestre no Líbano, que, se iniciada, marcaria a quarta incursão israelense no Líbano nas últimas cinco décadas.

O Hezbollah jurou "continuar sua luta contra o adversário", enquanto o Irã, um aliado do Hezbollah em sua rede de proxies regionais, garantiu seu apoio.

Aqui está o que sabemos até agora e para onde as coisas podem ir.

Conflito em escalada

Israel atacou o que afirma serem fortes do Hezbollah em Beirute e outras partes do país na sexta-feira e no sábado, incluindo o bombardeio dos subúrbios do sul de Beirute, que tirou a vida de Nasrallah.

Alguns desses ataques ocorreram em áreas densamente povoadas, destruindo estruturas residenciais. Israel afirmou que o Hezbollah armazena armas em instalações civis, uma afirmação que o grupo nega, e acusa o Hezbollah de usar civis como "escudos humanos".

Civis libaneses afirmam que não podem seguir as instruções militares de Israel para abandonar áreas onde o Hezbollah está ativo, já que o grupo é altamente secreto e os avisos geralmente vêm segundos antes da destruição de um edifício.

Residentes dos subúrbios do sul de Beirute fugiram para escapar do bombardeio israelense, com muitas pessoas vistas dormindo em lugares públicos devido à falta de espaço em abrigos temporários.

Os recentes ataques ocorreram após o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu rejeitar uma proposta de cessar-fogo proposta pelos Estados Unidos e França que defendia um cessar-fogo de 21 dias na fronteira Israel-Líbano.

A Casa Branca revelou que não teve envolvimento ou conhecimento do ataque de Israel na sexta-feira a Beirute, com o presidente dos EUA, Joe Biden, caracterizando a morte de Nasrallah como uma "medida de justiça para suas muitas vítimas", incluindo americanos, enquanto pedia a desescalada dos conflitos na região do Oriente Médio.

Os EUA veem a possibilidade de uma invasão terrestre limitada no Líbano à medida que Israel mobiliza suas forças para sua fronteira norte, de acordo com a CNN, citando oficiais de alto escalão da administração. No entanto, os oficiais enfatizaram que Israel ainda não tomou uma decisão sobre uma invasão terrestre.

No sábado, o porta-voz das Forças de Defesa de Israel, Peter Lerner, afirmou que o exército estava se preparando para a possibilidade de uma invasão terrestre, mas que era apenas uma das várias alternativas em consideração.

O que o Hezbollah - ou o Irã - fará?

Após a morte de Nasrallah e a detonação dos dispositivos de comunicação do grupo, os líderes sobreviventes do Hezbollah provavelmente estão avaliando como se reorganizar, se comunicar e reagir.

Fatores que influenciam a resposta do Hezbollah, como a magnitude dos ataques israelenses às instalações de munição do grupo, permanecem incertos. No entanto, especialistas argumentam que o grupo não será completamente incapacitado por esses revezes.

De acordo com Hanin Ghaddar, pesquisadora sênior do Instituto Washington e autora de "Hezbollahland", "o Hezbollah sofreu o maior golpe em sua infraestrutura militar desde sua criação".

No entanto, o grupo ainda possui comandantes habilidosos e mantém muitos de seus recursos mais poderosos - incluindo mísseis guiados de precisão e mísseis de longo alcance que podem causar danos significativos à infraestrutura militar e civil de Israel, de acordo com Ghaddar.

Até agora, não houve um lançamento significativo de mísseis do Hezbollah que tenha causado danos significativos a alvos israelenses. Após a morte de Nasrallah, o grupo ainda não lançou uma grande retaliação que possa sobrecarregar o sistema de defesa aérea Iron Dome de Israel e afetar sua rede elétrica.

Mas os recentes desenvolvimentos aumentam a probabilidade de uma mudança.

O Hezbollah provavelmente responderá, de acordo com Jonathan Panikoff, ex-oficial sênior de inteligência especializado na região, que disse à CNN: "A resposta provavelmente será suficiente para que as chances de desencadear uma guerra total aumentem".

Outra preocupação crítica é até que ponto o Irã intervirá.

O país parece hesitante em se envolver em um conflito direto com Israel, mesmo à medida que sua guerra clandestina se torna mais aberta recentemente - e observadores sugerem que uma retaliação direta do Irã poderia atrair ainda mais os EUA para o conflito.

Um oficial sênior dos EUA disse que os EUA acreditam que o Irã intervirá no conflito se eles perceberem que estão prestes a "perder" o Hezbollah. O impacto combinado das operações de Israel contra o Hezbollah já tirou centenas de combatentes do campo de batalha, de acordo com esse oficial e outra fonte de inteligência.

A embaixada do Irã no Líbano publicou uma postagem nas redes sociais na sexta-feira, caracterizando a morte de Nasrallah como uma "escalada séria que muda as regras do jogo" e advertindo que o perpetrador "será punido e disciplinado adequadamente".

O embaixador do Irã nas Nações Unidas solicitou uma "reunião de emergência do Conselho de Segurança" no sábado para "condenar as ações de Israel nos termos mais fortes possíveis".

No entanto, as margens para a diplomacia parecem limitadas, especialmente com pouco progresso visível em um acordo de cessar-fogo para a guerra na Faixa de Gaza após meses de negociações.

Referindo aos conflitos contínuos entre Israel e Hamas, Israel e Hezbollah, e Israel e Irã, o ex-coordenador de paz do Oriente Médio do Departamento de Estado dos EUA, Aaron David Miller, falou à CNN: "Esses conflitos intermináveis não vão terminar tão cedo... não há finais diplomáticos inspiradores à vista".

"Se somos otimistas, é sobre dissuasão, gerenciamento e, possivelmente, se Hezbollah, os israelenses e os iranianos estiverem dispostos... negociações que possam conter a caos", afirmou ele.

Este relatório contém contribuições de Abbas Al Lawati, Mostafa Salem, Irene Nasser, Alex Stambaugh e Dana Karni da CNN.

O Oriente Médio está de olho nas desenvolvimentos entre Israel e Hezbollah, enquanto o mundo assiste ao possível aumento das tensões entre as duas partes.

Apesar das perdas significativas sofridas por Hezbollah, incluindo a queda de Nasrallah e a destruição de seus dispositivos de comunicação, especialistas acreditam que o grupo, com seus recursos poderosos e comandantes habilidosos, não será completamente incapacitado por esses revezes.

(Oriente Médio, mundo)

Leia também: