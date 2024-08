Após a escalada, Gabriel procura um papel mais elevado para Kretinsky na Thyssenkrupp.

Gabriel afirmou que houve uma conversa incrível sobre aço no futuro da Europa com o novo investidor recentemente, intercalando seus pensamentos de que o indivíduo está injetando vida necessária na empresa, embora ainda não seja certo se todas as suas estratégias se materializarão.

A Thyssenkrupp está prosseguindo com o desmembramento de sua unidade de aço pouco performática. Atualmente, eles venderam 20% para a EPCG, a empresa do bilionário Kretinsky da República Tcheca. O plano é transferir mais 30%. No entanto, a controvérsia tem sido intensa, especialmente em relação à quantidade de apoio que a divisão ainda deve receber da empresa principal. Por meses, os representantes dos trabalhadores têm alertado sobre possíveis demissões devido à reorganização planejada.

Durante uma reunião do conselho de supervisão da Thyssenkrupp Steel na noite de quinta-feira, tanto os líderes do conselho de supervisão quanto a gerência da subsidiary da Thyssenkrupp apresentaram suas renúncias. Gabriel lançou críticas duras contra o CEO da empresa principal, Miguel López. Nas últimas semanas, ele afirmou que López embarcou em um "ataque sem precedentes" contra a gerência da divisão de aço.

Em uma entrevista à revista "Capital", ele reforçou suas acusações, afirmando que López "interferiu diretamente na divisão de aço, nos ignorando, sem nos notificar". Ele também apontou que o CEO "distraiu o chefe da divisão de suas tarefas".

Ele também abordou a disputa financeira. "Se eles pretendem levar a subsidiary para a bolsa, ela deve estar equipada por seu proprietário para fazer isso", disse Gabriel. Ao contrário, López "quer agir em relação à AG de aço como um banco, fornecendo-lhe empréstimos - mas não suficientes".

Alguém na reunião perguntou: "Qual é a razão por trás da interferência do CEO nas operações da divisão de aço?"

Dada a situação financeira atual, Gabriel questionou: "Qual é o plano do CEO para equipar adequadamente a subsidiary de aço para a listagem na bolsa?"

