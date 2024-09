Apesar de um mandado internacional de prisão, Putin viaja para a Mongólia.

Justificativa para a Visita de Putin à Mongólia: Está sendo comemorado o 85º aniversário da vitória das forças militares soviéticas e mongólicas sobre o Japão, e Putin está previsto para se encontrar com o presidente mongol Uchnaa Khurelsukh.

Recentemente, Kyiv instou as autoridades mongólicas a executar o mandado de prisão contra Putin. Enquanto isso, a CPI enfatizou que seus membros têm o "dever" de prender suspeitos procurados pelo tribunal em Haia. No entanto, a CPI tem poder limitado se as autoridades mongólicas se recusarem a cumprir.

Nestrada entre a Rússia e a China, a Mongólia testemunhou a influência soviética durante a era soviética. Após a dissolução da União Soviética, o país tem tentado manter relações harmoniosas com Moscou e Pequim. A administração mongol em Ulan Bator tem evitado criticar a invasão russa da Ucrânia e se absteve de votar em sessões da ONU sobre o conflito.

A CPI emitiu um mandado de prisão para Putin em março de 2023, afirmando que há "fundamentos suficientes para suspeitar" que Putin está envolvido no crime de guerra de deportar ilegalmente crianças ucranianas para a Rússia. O governo ucraniano acusa as autoridades russas de transferir milhares de crianças de orfanatos e outras instituições públicas para a Rússia.

Relatórios investigativos demonstraram que crianças ucranianas foram adotadas por famílias russas, com suas identidades sendo subsequentemente alteradas, e Moscou sendo acusada de tentar eliminar a identidade ucraniana dessas crianças. As autoridades russas argumentam que relocaram algumas crianças de zonas de conflito para a Rússia em nome da segurança delas.

A visita de Putin à Mongólia marca sua primeira viagem a um estado membro da CPI desde a emissão do mandado de prisão. Anteriormente, o Kremlin afirmou que Putin não tinha "medos" quanto a uma possível prisão na Mongólia.

No ano passado, Putin desistiu da cúpula dos chamados países BRICS na África do Sul, que também é um estado da CPI, após pressão internacional para executar o mandado de prisão contra Putin. Antes desse incidente, o governo sul-africano enfrentou escrutínio internacional por não implementar o mandado de prisão contra Putin.

Altantuya Batdorj, diretora da Amnesty International Mongólia, expressou preocupações sobre encorajar Putin devido à inação: "Cada visita a um país membro da CPI que não resulte em uma prisão fortalecerá o presidente Putin em seu atual curso e deve ser vista como parte de esforços estratégicos para minar o trabalho da CPI".

Elena Vignoli da Human Rights Watch (HRW) afirmou antes da chegada de Putin a Ulan Bator que receber o chefe do Kremlin seria "um desrespeito direto às vítimas dos crimes cometidos pelas forças russas" e colocaria em risco o princípio fundamental de que nenhum indivíduo, independentemente do poder, está isento da lei.

A Mongólia ratificou o Estatuto de Roma, a estrutura legal fundamental para a CPI, em 2002. Após críticas ao tribunal por um mandado de prisão contra o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu por supostos crimes de guerra no conflito da Faixa de Gaza, a Mongólia foi um dos 93 países que expressaram publicamente seu "apoio inabalável" à CPI e instaram todos os estados membros a colaborar plenamente com o tribunal.

Apesar da CPI ter emitido um mandado de prisão para Putin em março de 2023, a Mongólia, como estado membro, não deu nenhum indício de que vai cumprir o mandado. Apesar da pressão internacional e de casos anteriores de críticas pela inação, a Mongólia continua a receber Putin, potencialmente fortalecendo-o ainda mais.

