Ao contrário de meros resíduos genéticos, o microARN tem um potencial significativo no campo médico.

Por Séculos e Séculos, os microRNAs Têm Gerido a Saúde Humana. Eles Podem Causar Sofrimento, Mas Também Ajudar a Aliviar ou até Superá-lo. Vários Métodos Podiam Ter Parecido Impossíveis Sem os Descobrimentos dos Vencedores do Prémio Nobel deste Ano.

Doenças como o cancro, doenças autoimunes e problemas cardíacos frequentemente envolvem a importância da regulação génica. Na década de 1960, ficou claro que o RNA mensageiro (RNAm) serve como um plano de produção de proteínas da célula. No entanto, os RNAs não codificantes, que não contêm tais dados, foram durante muito tempo considerados como resíduos genéticos. Este ano, os laureados com o Prémio Nobel, Victor Ambros e Gary Ruvkun, mudaram esta percepção, concentrando-se nos microRNAs (miRNAs).

Os miRNAs descobertos por estes investigadores têm moldado o desenvolvimento das organizações - e, consequentemente, a saúde humana - há centenas de milhões de anos. Estas moléculas surgem das células do corpo, assegurando que as proteínas específicas são produzidas no momento adequado, no tecido corporal correto e na quantidade certa.

Infelizmente, estas moléculas também contribuem para os processos das doenças, como tumores, insuficiência cardíaca, perda de audição hereditária ou deficiências visuais. Mutações genéticas que afetam uma das proteínas necessárias para os miRNAs podem resultar na síndrome de DICER1, uma doença rara que causa tumores em vários órgãos. No entanto, os miRNAs podem ajudar a combater as doenças - quer inibindo-as, quer empregando moléculas artificialmente criadas.

Parar a Insuficiência Cardíaca?

Trinta anos após o seu descobrimento na lombriga, não existem tratamentos médicos aprovados; no entanto, os usos destes miRNAs estão agora prestes a ser introduzidos na medicina: os estudos em humanos estão agora a avaliar se os miRNAs podem ser utilizados para o diagnóstico ou tratamento das doenças.

Por exemplo, a insuficiência cardíaca causa a morte de mais de 40.000 alemães por ano. Um medicamento desenvolvido em Hanôver, o CDR132L, visa combater a insuficiência cardíaca ao alvo o microRNA-132, que contribui para a cicatrização do músculo cardíaco; isto poderia potencialmente slowing ou mesmo deter o progresso da insuficiência cardíaca.

"O nosso equipo foi o primeiro a mostrar, em 2008, na 'Nature', que o microRNA pode ser utilizado terapeuticamente contra a insuficiência cardíaca em ratos", afirmou Thomas Thum, da Escola Médica de Hanôver. Desde então, Thum, criador da startup Cardior, espera uma nova vaga de medicamentos baseados em miRNA que poderiam combater várias doenças. Este enfoque também está a ser examinado para a fibrose do rim e do pulmão.

Identificar o Alzheimer Mais Cedo num Gotinha de Sangue

No caso do cancro: "O miRNA é altamente significativo nos tumores", explicou Sven Diederichs do Consórcio Alemão de Pesquisa em Cancro Translacional e da Universidade de Friburgo. O miRNA pode suprimir os genes supressores do tumor, a sua ausência pode estimular os genes do cancro.

Uma vez que as moléculas são distintas para os tipos específicos de tecidos, também podem ser utilizadas para o diagnóstico, como notou Diederichs. No cancro do pâncreas e do pulmão, este método não só poderia ajudar a detetar os tumores precocemente, como também acompanhar as potenciais mudanças terapêuticas. Os métodos terapêuticos utilizando os miRNAs estão atualmente a ser explorados - não só no cancro do pâncreas, mas também no cancro do pulmão e do cérebro.

Por exemplo, no Alzheimer: os miRNAs podem melhorar a deteção precoce da forma mais comum de demência, segundo um equipo internacional de investigação publicado no jornal "Alzheimer's & Dementia". André Fischer do Hospital Universitário de Göttingen afirmou: "Não só precisamos de terapias para tratar o Alzheimer, mas também de novas estratégias para identificar a doença antes que apareçam sintomas como a perda de memória". Fischer confirmou: "Descobrimos que isto é possível através da medição dos microRNAs no sangue".

Este procedimento ainda não está pronto para a utilização clínica rotineira. Os criadores estão a desenvolver um simples teste de sangue que deteta vários miRNAs a partir de uma única gota de sangue. Segundo Fischer, este teste poderá entrar no mercado dentro de alguns anos. Poderia complementar os métodos mais complexos, como a análise do líquido cefalorraquidiano e as scans do cérebro.

No entanto, ainda não existem medicamentos aprovados baseados em miRNA. Dado que os seres humanos conhecem estas variantes de RNA há apenas duas décadas, o progresso da nossa investigação é significativo, notou Diederichs. O facto de este enfoque ter potencial médico é também indicado pelo desenvolvimento económico: em maio, a empresa farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk, famosa pela injeção para perder peso Wegovy, comprou a startup Cardior de Thum, avaliada em cerca de um bilhão de euros.

O Prémio Nobel de Fisiologia ou Medicina foi atribuído a Victor Ambros e Gary Ruvkun em 2022, em reconhecimento pelo seu trabalho pioneiro sobre os microRNAs e o seu papel na regulação génica. Este descobrimento abriu novas possibilidades para combater as doenças, incluindo a insuficiência cardíaca e o Alzheimer, ao explorar o poder destas moléculas.

No caso do Alzheimer, a investigação mostrou que a medição de microRNAs específicos numa gota de sangue poderia ajudar na deteção precoce da doença, o que poderia levar ao desenvolvimento de um teste diagnóstico simples e não invasivo no futuro próximo.

