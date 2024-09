Antis-italianos, anúncios pró-russos aparecem em outdoors em todo o país.

Certos indivíduos, inclusive aqueles recentemente vistos em Roma**, incorporam frases como "Fundos suficientes para armas para a Ucrânia e Israel. Anelamos a paz. Repudiamos a guerra."

Esses outdoors apareceram inicialmente no norte da Itália em junho e desde então foram avistados em Verona, Modena, Parma, Pisa e várias cidades na região sul da Calábria, de acordo com a Sovranita Popolare, a organização que coordena a iniciativa de outdoors em Roma.

A embaixada da Ucrânia em Roma expressou preocupação com esse desenvolvimento. Eles compartilharam em sua plataforma, "Estamos preocupados com a audácia da propaganda russa na Cidade Eterna", comentando ainda "Apelamos à @comuneroma para reconsiderar a concessão de permissões para tais outdoors que propositadamente reabilitam a imagem do estado beligerante."

As respostas das autoridades regionais variaram. Em alguns lugares, os outdoors foram removidos pelas autoridades locais, enquanto em outros, eles foram permitidos até o término do prazo de pagamento.

Os outdoors geraram desaprovação da prefeitura de Roma devido ao uso do nome e símbolo da cidade. Em um decreto às forças policiais e à empresa de publicidade que gerencia os outdoors em Roma, foi ordenada a remoção de todos os outdoors.

A empresa de publicidade, Nuovi Spazi Advertising Srl, não respondeu ao pedido de comentário da CNN. Apesar da ordem, na sexta-feira, um outdoor ainda permaneceu na Piazza Mazzini, uma rotatória movimentada em uma área residencial de alto padrão.

Grupo se refere à Constituição Italiana

Na sexta-feira, a Sovranita Popolare publicou um artigo extensivo em seu site, assumindo a responsabilidade pela campanha e se referindo ao Artigo 11 da Constituição Italiana, que diz: "A Itália rejeita a guerra como ferramenta de agressão contra a liberdade de outros povos e como meio de resolver disputas internacionais.

"A Itália apoia, em termos iguais com outros estados, limitações à soberania necessárias para uma ordem mundial que promova a paz e a justiça entre as nações. A Itália fomenta e encoraja organizações internacionais que promovem tais objetivos", a constituição continua.

O grupo, que enviou à CNN o artigo em resposta a um pedido de comentário, alega que desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, "políticos, líderes, partidos e governo, com a ajuda de meios aliados e complacentes, têm lentamente incitado o medo, retratando a Europa como sob iminente invasão."

Eles continuam, "Por dois anos, os belicistas italianos têm perpetuado a russofobia, criando ódio contra o povo, a cultura e a arte russas."

Oficialmente, o governo italiano, liderado por Giorgia Meloni, continua a apoiar a ajuda militar à Ucrânia, de acordo com uma resolução da União Europeia. Meloni e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, já se encontraram várias vezes em Roma. No início deste mês, eles se encontraram no Fórum Ambrosetti da Casa Europeia em Cernobbio, no norte da Itália.

No entanto, vários membros da coalizão de Meloni expressaram simpatias pela Rússia, incluindo o falecido ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi - cuja relação próxima com o presidente russo Vladimir Putin foi bem documentada - e seu vice-primeiro-ministro e ministro dos Transportes, Matteo Salvini, que foi fotografado usando uma camiseta de Putin na Praça Vermelha de Moscou antes do início da guerra.

Uma pesquisa conduzida em maio pelo think tank European Council of Foreign Relations mostrou que uma maioria de italianos, assim como gregos e búlgaros, se opunha ao aumento da ajuda à Ucrânia.

Os outdoors de propaganda russa não causaram grande comoção pública na Itália, em parte devido à sua aparição durante os meses de verão, quando a maioria dos italianos vai de férias.

A maioria dos comentários na publicação da embaixada da Ucrânia expressou que a Itália não deveria ser sujeita à censura e que a liberdade de expressão deve ser mantida.

A lei italiana não requer a aprovação do conteúdo dos outdoors pelas cidades ou regiões, mas as empresas de espaço publicitário são esperadas para aderir às regras que proíbem o apoio ao fascismo ou a visões extremas, de acordo com um porta-voz do principal órgão regulador dos meios de comunicação da Itália.

Os outdoors de propaganda russa, contendo mensagens de paz e financiamento para armas, foram avistados não apenas em várias cidades italianas, mas também em outros países europeus. O grupo por trás dos outdoors, a Sovranita Popolare, justifica suas ações se referindo ao Artigo 11 da Constituição Italiana, que promove a paz e a justiça entre as nações.

