Antigo senador haitiano condenado a prisão perpétua nos EUA por participação no assassínio do presidente

Joseph Joel John foi condenado pelo tribunal federal de Miami depois de se ter declarado culpado, em outubro, de três acusações, incluindo conspiração para matar e raptar uma pessoa fora dos EUA e fornecimento de apoio material e recursos para levar a cabo a conspiração para matar Moise. John foi extraditado da Jamaica em maio de 2022.

Moise foi morto durante um ataque à sua residência privada na capital do Haiti, Port-au-Prince, em 7 de julho de 2021. A primeira-dama do Haiti, Martine Moise, também foi baleada, mas recuperou mais tarde.

Uma declaração juramentada de causa provável apresentada em apoio à queixa criminal em 2022 alega que John admitiu ter ajudado a obter veículos e armas de fogo para a conspiração. Também admitiu ter participado numa reunião com os co-conspiradores um dia antes de Moise ser assassinado, de acordo com uma declaração de um agente do FBI.

John foi o terceiro homem acusado de ligação com o assassinato de Moise, de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA. Mario Antonio Palacios e Rodolphe Jaar foram ambos detidos e acusados em 2022.

Jarr, um cidadão haitiano-chileno, foi condenado à prisão perpétua em junho após uma confissão de culpa anterior em três acusações, incluindo conspiração para cometer assassinato ou sequestro fora dos Estados Unidos e fornecimento de apoio material resultando em morte, de acordo com o acordo de confissão.

Os registos do tribunal mostram que Palacios, de nacionalidade colombiana, deverá comparecer em tribunal no final deste mês.

Vários cidadãos americanos haitianos e pelo menos 20 colombianos participaram da conspiração, segundo o Departamento de Justiça.

Desde o assassinato de Moise, o Haiti tem sido palco de uma profunda agitação, com a disseminação de gangues e uma onda de violência que varreu a empobrecida nação caribenha. O sucessor de Moise, o primeiro-ministro Ariel Henry, tem lutado até agora para conter a violência.

Os ataques de gangues a aldeias rivais incluem decapitações, violações e raptos, de acordo com um relatório divulgado no mês passado pelo Gabinete dos Direitos Humanos da ONU e pelo Gabinete Integrado da ONU no Haiti.

Em outubro, o Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou o envio de uma missão multinacional de apoio para ajudar a polícia nacional do Haiti a combater a violência dos gangues, com o Quénia a assumir um papel de liderança e a comprometer-se a enviar 1.000 polícias para a missão.

No entanto, o anúncio não especificou quando é que as forças de segurança chegariam ao Haiti, e o destacamento tem sido bloqueado por desafios legais.

Fonte: edition.cnn.com