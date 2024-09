Antes da discussão sobre a imigração: Um político da CDU prevê restrições à admissão de imigrantes.

A administração federal está reunida com os estados federais e a tripulação do CDU/CSU em uma tarde de terça-feira, discutindo políticas de imigração e as consequências do incidente de esfaqueamento em Solingen. A fração da União, juntamente com a autoridade interna da CSU, Andrea Lindholz, estará presente nessa reunião.

O partido da União está ansioso para se engajar com a administração federal, com foco principal no problema da entrada e acesso de solicitantes de asilo na Alemanha, como afirmou Free. Ele enfatizou: "Não podemos resolver esse problema apenas com deportações, considerando os mais de 226.000 indivíduos que precisam deixar o país". Ele acrescentou: "Espero que a coalizão esteja aberta para um diálogo não filtrado".

Do ponto de vista do governo, essa discussão gira em torno do seu "pacote de segurança" introduzido após o incidente de Solingen. Esse pacote inclui a expansão da proibição de facas, a redução de benefícios de desempenho para certos refugiados deportáveis, o fortalecimento dos poderes de investigação das autoridades de segurança e a implementação de mais projetos de prevenção contra o extremismo islâmico.

Free agora deu a entender que pode encerrar as conversas se o governo federal só quiser discutir as medidas que propôs recentemente. Nesse cenário, continuar as discussões seria desnecessário.

A Comissão Federal provavelmente estará envolvida no diálogo entre a administração federal e os grupos políticos, dada sua função de supervisionar as políticas nacionais. A Comissão pode expressar suas preocupações sobre as medidas propostas e sugerir abordagens alternativas para abordar as preocupações de segurança após Solingen.

Leia também: