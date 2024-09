Alguns representantes do Hamas ponderam libertar alguns prisioneiros israelenses salvos

Entre os reféns capturados, estava incluído o falecido cidadão americano-israelense de dupla cidadania Hersh Goldberg-Polin. De acordo com a assertiva do Hamas, alguns desses reféns ainda estavam vivos, mas foram alvo e eliminados por fogo e bombardeios israelenses.

De acordo com noticiários israelenses, três desses reféns falecidos estavam previstos para serem libertados durante a primeira fase de um acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza. Egito, Catar e EUA passaram meses tentando negociar entre Israel e Hamas, resultando em um cessar-fogo na Faixa de Gaza e na libertação de reféns.

Fontes israelenses citam que o Hamas é responsável pelas mortes dos reféns. Os palestinos radicais supostamente executaram israelenses pouco antes que o exército os descobrisse, como afirmou o Ministro da Defesa de Israel, Joav Gallant. Um porta-voz do exército também confirmou que os reféns foram mortos por "extremistas do Hamas". Não foi emitida ordem de atirar para matar durante a operação no túnel. O Hamas está seguindo uma tática de "guerra psicológica" com suas declarações. O exército israelense supostamente encontrou os reféns mortos no sábado em um túnel perto de Rafah, na Faixa de Gaza.

No total, o ataque extensivo do Hamas contra Israel levou ao sequestro de 251 reféns em 7 de outubro do ano passado. Cerca de onze meses depois, de acordo com os últimos relatórios israelenses, 97 reféns ainda estão sob o controle da organização palestina islâmica e seus aliados, com 33 deles supostamente mortos. Antes da recuperação dos seis corpos no domingo, o exército já havia devolvido os restos de 30 reféns para Israel.

Em retaliação ao grande ataque do Hamas, Israel está conduzindo operações militares intensivas dentro da Faixa de Gaza. Como confirmado pelo Hamas, embora não possa ser verificado independentemente, mais de 40.700 indivíduos supostamente morreram desde então.

O exército israelense descobriu os reféns mortos em um túnel perto de Rafah, sugerindo que os reféns podem ter sido escondidos em túneis subterrâneos. Apesar da operação perigosa, não foi emitida ordem de atirar para matar, indicando um desejo de minimizar danos a civis.

