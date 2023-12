Alemanha e França reforçam a segurança antes das celebrações da passagem de ano

A polícia da cidade alemã de Colónia está a reforçar as suas forças na sequência de uma denúncia de que grupos islâmicos poderão estar a planear um ataque à famosa catedral da cidade na véspera de Ano Novo.

O agente Martin Lotz disse numa conferência de imprensa que seriam destacados para a cidade agentes com submetralhadoras e coletes de proteção.

A catedral gótica da cidade anunciou que só abrirá para os serviços religiosos até nova ordem "devido à atual situação de segurança", de acordo com um comunicado publicado nas redes sociais.

Entretanto, em Berlim, a polícia está a tentar sensibilizar as pessoas para os perigos do fogo de artifício através dos canais das redes sociais.

"Não nos ataquem. Não disparem contra nós com fogo de artifício e foguetes. Evitem sanções ou vários anos de prisão", avisa a polícia de Berlim num vídeo divulgado no X, antigo Twitter, antes da véspera de Ano Novo.

As preocupações aumentaram depois de, no ano passado, as celebrações da passagem de ano em Berlim se terem transformado em violentos tumultos. Houve vários feridos, incluindo agentes da polícia e bombeiros, que afirmaram que os fogos de artifício foram deliberadamente apontados para eles. A pirotecnia também provocou incêndios nas ruas.

De acordo com o jornal alemão Die Zeit, o presidente da Câmara de Berlim, Kai Wegner, afirmou que a polícia da capital está mais bem equipada este ano do que no ano passado e que usará toda a força "se necessário".

Entretanto, a França vai destacar 90.000 polícias, uma vez que o país enfrenta uma "ameaça terrorista muito elevada", disse o Ministro do Interior francês, Gérald Darmanin, na sexta-feira.

"Pedi uma mobilização muito forte da nossa polícia e dos nossos gendarmes num contexto de ameaça terrorista muito elevada devido, evidentemente, ao que está a acontecer em Israel e na Palestina", disse Darmanin aos jornalistas.

O número de polícias mobilizados é aproximadamente o mesmo que o da véspera de Ano Novo do ano passado, de acordo com dados do Ministério do Interior francês.

Para além das ameaças terroristas, a França assiste tradicionalmente a um aumento das infracções menores, especialmente a queima de carros, quando as pessoas celebram a chegada do Ano Novo.

O Ministério do Interior francês saudou uma diminuição do número de carros incendiados em 31 de dezembro de 2022, com 690 em comparação com 874 carros incendiados em 31 de dezembro de 2021.

O reforço da segurança surge depois de terem sido adoptadas medidas semelhantes em vários países europeus antes da véspera de Natal.

Países como a França, a Alemanha e a Áustria aumentaram os controlos de segurança e a proteção das igrejas antes da missa e das celebrações da véspera de Natal.

No início de dezembro, quatro alegados membros do Hamas , suspeitos de planearem ataques terroristas em solo europeu, foram detidos pelas autoridades alemãs e holandesas.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com