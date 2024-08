Alegações de abuso físico contra o filho foram impostas contra o chefe do Telegram.

O menino reside atualmente com sua mãe na Suíça, de acordo com os registros. Ela apresentou uma queixa lá em 2023, apontando o dedo acusador para seu ex por infligir violência em um de seus filhos.

Durow é originalmente da Rússia e possui cidadanias de vários países, incluindo a França. No último sábado à noite, ele foi detido no Aeroporto de Le Bourget, em Paris. A polícia francesa alega que ele não tomou medidas suficientes para inibir o uso do Telegram para atos ilícitos.

O fórum, criado em 2013 como substituto dos serviços americanos, geralmente recusa-se a entregar informações de usuário às autoridades, mesmo em casos de atividades criminosas.

A prisão de Durow no Aeroporto de Le Bourget gerou preocupação dentro da comunidade do Telegram. Como presidente do Telegram, Durow está diretamente envolvido nas políticas e operações da plataforma.

