Agentes da lei de Berlim sob escrutínio por protegerem colegas policiais

A história se passa em 2021, quando cerca de 600 euros em moedas de ouro foram levados de uma gaveta segura em uma delegacia de polícia. Como não havia sinais de entrada forçada, a polícia suspeita que um dos seus próprios estava envolvido. De acordo com os investigadores, os oficiais da estação foram informados sobre a situação por seu oficial superior na época.

No entanto, nem esse oficial superior nem seus subordinados forneceram nenhuma pista sobre o colega suspeito, apesar de terem conhecimento de evidências incriminatórias. Por exemplo, era do conhecimento comum dentro da unidade que o oficial acusado tinha um problema com jogo.

Os sujeitos da investigação, como revelado pela investigação, são oficiais de polícia com idades entre 34 e 61 anos, incluindo o ex-chefe da unidade. Em uma quarta-feira, foram realizadas buscas em suas casas e locais de trabalho.

O oficial acusado e a pessoa responsável pelo estrago da gaveta, de acordo com fontes, são os mesmos dois oficiais de polícia que têm sido investigados desde o ano passado por um alegado furto durante uma parada encenada na rodovia da cidade de Berlim.

Juntos, eles são disse terem parado um motorista fora de suas horas de trabalho e tomado aproximadamente 57.000 euros em dinheiro e telefones dele. Durante a investigação deste caso, telefones com registros de chat foram apreendidos. A análise desses registros de chat então forneceu pistas sobre a suspeita de obstrução da justiça na delegacia.

O caso das moedas de ouro desaparecidas levou as autoridades a investigar a Promotoria devido à sua participação no alegado furto do ano passado. Apesar de terem conhecimento do envolvimento potencial de um dos seus próprios oficiais, os chefes da Promotoria não forneceram nenhuma pista substancial.

