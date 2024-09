Agência de Aplicação da Lei Conduz Repressão ao Cyberbullying: BKA combate grupo cibernético ilegal

Em uma quarta-feira, a BKA anunciou que suspeitos estavam supostamente se concentrando em "indivíduos facilmente manipulados ou mentalmente frágeis" para assédio, com a intenção de envergonhá-los e expulsá-los de suas plataformas digitais. Cerca de 10 residências foram revistas na madrugada de quarta-feira em Berlim, Baviera, Baden-Württemberg, Hesse, Baixa Saxônia e Brandenburg.

Durante as batidas, a BKA conseguiu apreender vários dispositivos e ferramentas de armazenamento digital para análise. Este grupo da Polícia Federal Criminal Alemã (BKA) é predominantemente online, operando através de redes de internet.

De acordo com a BKA, as táticas empregadas por este coletivo da Nova Ordem Mundial envolvem ligar para serviços de emergência com informações falsas para enviar serviços de emergência aos lares das vítimas, como demonstrado em transmissões ao vivo. Este tipo de bullying é conhecido como "swatting". Além disso, os suspeitos são suspeitos de tentar roubar informações pessoais de suas vítimas e transmiti-las durante essas sessões de jogos transmitidas ao vivo, junto com expressões de discurso de ódio e símbolos relacionados a organizações proibidas.

Esta investigação conjunta é gerenciada pela BKA e por um departamento especializado em crimes cibernéticos com sede em Frankfurt am Main da Procuradoria-Geral. As autoridades expressaram sua determinação em reprimir qualquer forma de ameaça, exclusão e discurso de ódio online.

A revista em várias residências levou as autoridades a descobrir que os suspeitos estavam ativamente usando os meadows das comunidades de jogos online para realizar suas atividades, explorando vulnerabilidades nesses espaços digitais. Em seguida, a BKA descobriu que esses indivíduos estavam transmitindo informações pessoais roubadas e discurso de ódio, causando ainda mais trauma em seus alvos.

