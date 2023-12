África do Sul apresenta queixa por genocídio contra Israel no Tribunal Internacional de Justiça devido à guerra de Gaza

A África do Sul acusa Israel de estar "a violar as suas obrigações ao abrigo da Convenção sobre o Genocídio" no seu pedido e argumenta que "os actos e omissões de Israel (...) têm carácter genocida, uma vez que são cometidos com a intenção específica (...) de destruir os palestinianos em Gaza", segundo o TIJ.

Mais de 21.507 pessoas foram mortas em Gaza desde 7 de outubro, de acordo com o Ministério da Saúde do enclave controlado pelo Hamas. Entre os mortos contam-se pelo menos 308 pessoas que se encontravam em abrigos das Nações Unidas, segundo a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados Palestinianos.

Israel rejeitou as alegações da África do Sul e o pedido de recurso ao tribunal mundial, afirmando através do seu Ministério dos Negócios Estrangeiros que a África do Sul "apela à destruição do Estado de Israel" e que a sua "alegação carece de base factual e jurídica".

"Israel está comprometido com a lei internacional e age de acordo com ela, e dirige os seus esforços militares apenas contra a organização terrorista Hamas e outras organizações terroristas que cooperam com o Hamas", disse a declaração, acrescentando que fez "todos os esforços para limitar os danos aos não envolvidos e permitir que a ajuda humanitária entre na Faixa de Gaza".

Os bombardeamentos aéreos e a invasão terrestre de Gaza por parte de Israel, em resposta aos mortíferos ataques terroristas e sequestros do Hamas em 7 de outubro, causaram uma devastação generalizada na faixa costeira densamente habitada, provocando o clamor dos grupos de ajuda humanitária e da comunidade internacional.

O Presidente dos EUA, Joe Biden, afirmou no início deste mês que Israel está a efetuar "bombardeamentos indiscriminados" em Gaza. A avaliação dos serviços secretos dos EUA sugere que quase metade das munições ar-terra que Israel utilizou em Gaza na sua guerra contra o Hamas não foram guiadas, também conhecidas como "bombas burras". As munições não guiadas são normalmente menos precisas e podem representar uma maior ameaça para os civis.

Muitas das bombas utilizadas em Gaza são também maciças, capazes de matar ou ferir pessoas a mais de 1.000 metros de distância, segundo uma análise efectuada pela CNN e pela empresa de inteligência artificial Synthetaic. Os defensores da campanha de Israel em Gaza argumentam que essas munições pesadas actuam como destruidoras de bunkers, ajudando a destruir a infraestrutura de túneis subterrâneos do Hamas. No entanto, segundo os especialistas, estas bombas são normalmente utilizadas com moderação pelas forças armadas ocidentais. O direito humanitário internacional proíbe os bombardeamentos indiscriminados.

As forças armadas israelitas afirmaram na sexta-feira que estão a expandir as suas operações no sul de Gaza, onde os civis de Gaza foram anteriormente aconselhados a procurar refúgio. O exército israelita afirmou também ter destruído uma rede de túneis e um dos "apartamentos-esconderijo" pertencentes ao líder do Hamas, Yahya Sinwar. A CNN não pode verificar de forma independente as afirmações das IDF.

"A África do Sul está seriamente preocupada com a situação dos civis apanhados nos actuais ataques israelitas à Faixa de Gaza, devido ao uso indiscriminado da força e à remoção forçada dos habitantes", diz um comunicado divulgado pelo Departamento de Relações Internacionais e Cooperação da África do Sul na sexta-feira.

"Além disso, há relatos contínuos de crimes internacionais, tais como crimes contra a humanidade e crimes de guerra, que estão a ser cometidos, bem como relatos de que actos que atingem o limiar do genocídio ou crimes relacionados, tal como definido na Convenção de 1948 sobre a Prevenção e Punição do Genocídio, foram e podem ainda ser cometidos no contexto dos massacres em curso em Gaza", diz.

"Como Estado Parte na Convenção para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio, a África do Sul tem a obrigação de impedir a ocorrência de genocídio".

A África do Sul e Israel são ambos partes na Convenção sobre o Genocídio, de acordo com o TIJ, também conhecido como Tribunal Mundial e principal órgão judicial das Nações Unidas.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com