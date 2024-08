Advertência emitida sobre marcas de script Bitcoin em calçadas

Às vezes, dinheiro parece estar jogado nas ruas, apenas para revelar que é falso quando você tenta usá-lo. Situações semelhantes são vistas com alegados carteiras de papel do Bitcoin deixadas para trás por personagens suspeitos para armar um golpe.

A Polícia Criminal do Estado da Baviera (LKA) está alertando o público sobre um esquema envolvendo carteiras de papel falsas do Bitcoin. Aqui está como funciona: indivíduos desonestos deixam sacos plásticos nas ruas contendo uma impressão de carteira de papel falsa e um recibo mostrando um pagamento superior a 10.000 euros.

Esses sacos são projetados para parecer que alguém recentemente comprou Bitcoins e os perdeu. Se um passante escanear o código QR na impressão da carteira para vender os Bitcoins, eles são redirecionados para um site falso. Os criminosos procuram coletar detalhes pessoais e exigem uma alta "taxa de processamento" de aproximadamente 3%, muito mais do que a taxa típica de negociação do Bitcoin de 0,5%. Após o pagamento da taxa, eles garantem a liberação dos fundos, mas, é claro, nunca o fazem.

Carteiras de papel para moedas digitais, como o Bitcoin, não são limitadas a aplicativos em smartphones ou dispositivos de armazenamento. Você também pode salvar seus ativos de criptomoeda em papel, por meio de uma simples impressão que inclui chaves públicas e privadas da carteira e códigos QR para transações.

As carteiras de papel podem ser comparadas ao dinheiro em espécie. Você pode criá-las em casa ou recebê-las de caixas eletrônicos especializados ao comprar Bitcoins. Se você encontrar um saco plástico com uma carteira de papel suspeita dentro, a LKA aconselha você a entregá-la à sua delegacia de polícia mais próxima. Este esquema já foi descoberto em Viena no início do ano, à medida que carteiras de papel falsas começaram a aparecer na capital austríaca.

Apesar do aumento das transações de moedas digitais, casos de crimes, como o uso de carteiras de papel falsas do Bitcoin, continuam a representar ameaças aos usuários desprevenidos. A descoberta de uma carteira de papel falsa do Bitcoin pode levar a uma significativa perda financeira e roubo de identidade, destacando a importância da cautela e do relatório de tais casos às autoridades, como a LKA.

