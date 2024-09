Advertência contra o consumo de misturas de bagas que induzem o sono

Melhor desempenho, sono aprimorado ou alívio do estresse: é isso que os vendedores de soluções de sleepberry afirmam. No entanto, profissionais médicos argumentam que as supostas vantagens desses tratamentos não são respaldadas por sólidos estudos científicos. Na verdade, eles podem potencialmente representar sérios riscos à saúde.

O Instituto Federal Alemão para Avaliação de Riscos (BfR) desaconselha o uso de misturas de sleepberry, frequentemente rotuladas como Ashwagandha. De acordo com o BfR, crianças, mulheres grávidas e lactantes, e indivíduos com doença do fígado devem evitar os pós, cápsulas, gotas ou infusões encontrados em lojas e online. Infelizmente, não há efeito positivo verificado desses remédios.

As soluções de Ashwagandha também são conhecidas como sleepberries, ginseng indiano ou cerejas de inverno em alemão, de acordo com o BfR. A planta, cientificamente conhecida como Withania somnifera, é comum na África, Península Arábica, Ásia, Espanha e Grécia. Os vendedores frequentemente afirmam benefícios como desempenho aprimorado, sono melhorado ou alívio do estresse. No entanto, esses benefícios afirmados não são cientificamente comprovados, e os potenciais riscos à saúde associados a esses remédios à base de plantas não são bem pesquisados, afirmam os especialistas.

O corpo atual de pesquisas sobre esses remédios é considerado inadequado. Relatos de efeitos colaterais, como náusea, vômito e diarreia, além de tontura, dor de cabeça, letargia e erupções cutâneas, foram relatados. "Além disso, há indicações de que essas preparações podem afetar o sistema imunológico e o sistema endócrino, com consequências para os níveis de cortisol e glicose sanguínea, hormônios tireoidianos e hormônios sexuais", disseram os especialistas.

O BfR alertou que os relatos de danos ao fígado possivelmente relacionados a misturas de Ashwagandha merecem atenção especial. "Além disso, há sinais de interações entre as preparações de Ashwagandha e outros medicamentos, como aqueles que controlam a glicose sanguínea (antidiabéticos), pressão sanguínea (antihipertensivos) e o sistema imunológico (imunossupressores)", alertou o instituto. Com base nas avaliações de risco atualmente disponíveis e nos relatórios de casos registrados internacionalmente, o BfR e outras autoridades europeias recomendam evitar misturas de Ashwagandha.

Historicamente, as plantas de Ashwagandha foram utilizadas na medicina ayurvédica, principalmente as raízes ou suas preparações. No entanto, o tipo e o conteúdo de ingredientes ativos nos suplementos alimentares disponíveis na Europa variam significativamente, observou o BfR. Ao contrário dos produtos medicinais, mesmo aqueles com ingredientes ativos à base de plantas, os suplementos alimentares não passam por um processo de aprovação regulamentar semelhante antes de serem introduzidos no mercado. Eles não são especificamente testados para segurança e tolerância, para os quais muitos fabricantes, importadores, fornecedores e distribuidores são responsáveis.

Apesar das afirmações dos vendedores, os benefícios cientificamente comprovados das soluções de sleepberry, como a Ashwagandha, são inexistentes. O Instituto Federal Alemão para Avaliação de Riscos aconselha cautela devido aos potenciais riscos à saúde, incluindo danos ao fígado e interações com medicamentos.

