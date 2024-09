acusações após o desacordo na sequência de negociações de asilo fracassadas

Líder do SPD, Lars Klingbeil, apontou o dedo para o líder da CDU, Friedrich Merz, pelo colapso das negociações. Ele declarou ao jornal Bild, "A União rejeitou nossa oferta de paz. A abordagem de Friedrich Merz foi garantir que essas discussões desmoronassem."

A ministra do Exterior dos Verdes, Annalena Baerbock, também apontou o dedo para os representantes da CDU e CSU pelo fim das negociações e os acusou de falta de unidade. "A política de segurança e a política europeia dependem de trabalho em equipe", ela disse ao Redaktionsnetzwerk Deutschland (edição de quarta-feira). "Está evidente que nem todos os homens que participaram das discussões no Ministério do Interior compartilhavam desse espírito de equipe. Por isso, eles deixaram as discussões", criticou Baerbock.

As negociações chegaram ao fim na tarde de terça-feira após cerca de duas horas. O representante da CDU/CSU, Thorsten Frei, confirmou que não houve acordo comum. "O que quer que a coalizão do semáforo tenha proposto não resultaria em rejeições adicionais - nenhuma", ele enfatizou.

A União exigiu rejeições de refugiados nas fronteiras da Alemanha como pré-requisito para sua participação nas negociações. O governo do semáforo expressou pesar pelo fracasso. Os jogos de culpa começaram logo após o fracasso.

O ministro das Finanças Christian Lindner (FDP) comentou que a CDU cometeu um erro estratégico. "A CDU está correta em exigir rejeições nas fronteiras, e a coalizão do semáforo também está preparada para isso", disse Lindner ao Table Media.

"Estamos preparados para adotar o modelo da CDU, mas então todos deveriam compartilhar os riscos administrativos", insistiu Lindner, se referindo aos potenciais riscos legais de rejeitar solicitantes de asilo nas fronteiras da Alemanha.

Ambas as partes enfatizaram que as negociações adicionais para endurecer a política migratória eram viáveis. "As discussões de hoje com o fracasso da União não deveriam significar fracasso no combate à imigração ilegal em nosso país", explicou o ministro da Justiça Federal Marco Buschmann (FDP). "Independentemente de todas as diferenças partidárias que nos dividem diariamente, sérios democratas na Alemanha se reúnem regularmente para enfrentar desafios políticos importantes. Estamos também prontos para novas discussões."

O representante da CDU, Thorsten Frei, também expressou disposição contínua para cooperar. "Não nos retiraremos em um canto", disse ele. Se a coalizão propor, a União participará "de forma construtiva".

A crítica do Partido Verde foi além dos membros da CDU, já que Annalena Baerbock também criticou alguns representantes dentro do 'Ministério do Interior' pela falta de unidade durante as negociações. Apesar do colapso das discussões, o ministro da Justiça Federal Marco Buschmann (FDP) expressou esperança para negociações futuras sobre o endurecimento da política migratória.

