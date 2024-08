Acordo internacional alcançado: Israel concorda com cessar-fogo temporário para vacinas contra a pólio em Gaza

O governo israelense reconheceu as figuras fornecidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Um representante israelense declarou que Israel observaria uma sequência de três dias de "interrupções humanitárias" nas regiões central, sul e norte de Gaza, a partir de domingo, para facilitar uma campanha de vacinação contra a pólio para crianças.

Anteriormente, a OMS havia defendido tréguas humanitárias para permitir a administração da vacina contra a pólio tipo 2 a cerca de 640.000 crianças com menos de dez anos, a partir do final de agosto.

Durante julho, foram detectados vestígios do vírus da pólio em amostras de esgoto nas cidades do sul de Khan Yunis e no centro de Gaza, segundo fontes palestinas e israelenses. No início de agosto, a OMS anunciou sua intenção de enviar mais de um milhão de doses de vacina contra a pólio para Gaza. De acordo com autoridades israelenses, o primeiro lote de vacinas chegou à região três dias antes.

A pólio é uma doença altamente contagiosa causada por um vírus que ataca a medula espinhal, podendo causar paralisia irreversível em indivíduos jovens. Infelizmente, não há cura para a pólio. No entanto, a imunização é fundamental para deter sua propagação.

