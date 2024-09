Aconteceu um evento de extinção generalizada no Lago Constance?

Desde os anos 50, o três-espinho tornou-se uma presença comum no Lago de Constança. No entanto, desde 2012, sua população vem aumentando rapidamente. Infelizmente, essa espécie outrora abundante agora está se tornando difícil de encontrar. Os pesquisadores propuseram duas possíveis explicações.

Por um longo período, dominou a população de peixes livres no Lago de Constança. No entanto, uma avaliação recente do lago revelou uma drástica queda em seus números. De acordo com Alexander Brinker, pesquisador-chefe da estação de pesquisa de pesca em Langenargen, eles capturaram centenas de três-espinhos durante suas últimas operações de pesca, mas agora há pouco mais de 50left.

O peixe prateado, cientificamente conhecido como Gasterosteus aculeatus, foi primeiro avistado no Lago de Constança nos anos 50. Seus números vinham crescendo exponencialmente desde 2012, representando mais de 90% dos peixes livres no início deste ano. Ele se alimenta do plâncton em que a truta branca depende e também se alimenta de seus ovos e larvas.

Espécies não nativas disruptivas

A súbita disappearance dos três-espinhos deixou os pesquisadores intrigados. Não foram encontrados sinais de uma grande mortandade de peixes no Lago de Constança, disse Brinker. Em vez disso, uma doença ou parasita pode ser o culpado.

Nem os pesquisadores nem os pescadores lamentam a disappearance dos três-espinhos no Lago de Constança. Esta espécie presumivelmente introduzida tem causado estragos no ecossistema por anos. A população de truta branca, que deveria ser a espécie dominante no lago, vem declinando continuamente.

"Se a queda dos três-espinhos for confirmada, isso poderia ajudar significativamente na recuperação das populações de truta branca", disse Brinker. Os dados preliminares sugerem que a truta branca está mostrando sinais de melhora: "Eles não parecem mais tão desnutridos".

