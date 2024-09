Ações judiciais contra o ex-líder da VW Winterkorn na controvérsia das emissões de diesel

Ao chegar ao tribunal, o ex-chefe de Wolfsburg, Winterkorn, apresentou uma postura reservada, respondendo apenas brevemente às perguntas dos jornalistas. Afirmou estar bem, dizendo "Estou muito bem", quando questionado sobre sua saúde. Quando convidado a refletir sobre sua trajetória profissional, comentou casualmente "Olhando para os veículos elegantes, não posso negar meu apreço por eles". Não há planos para que ele se expresse no tribunal na terça-feira.

À frente da Volkswagen como CEO de 2007 a 2015, Winterkorn renunciou durante a controvérsia das emissões de diesel. Após investigações lideradas por autoridades americanas, a montadora foi obrigada a admitir que havia instalado ilegalmente dispositivos de derrota em mais de 10 milhões de motores a diesel em todo o mundo. Essa tecnologia enganosa permitia que os veículos passassem pelos testes de emissões, mas não atendia aos regulamentos durante a direção real, tornando-os inaptos para aprovação.

Inicialmente marcado para ir a julgamento ao lado de outros quatro executivos no outono de 2021, o caso de Winterkorn foi posteriormente dividido e adiado devido a preocupações com a saúde. Ambos os processos continuam independentemente, à medida que cada câmara recolhe provas separadamente.

Antes do início do julgamento, um representante da Volkswagen anunciou que a empresa estava monitorando os procedimentos. Eles expressaram dúvidas de que quaisquer novas revelações substanciais surgiriam e mantiveram a confiança de que os tribunais validariam o cumprimento da empresa de obrigações de divulgação.

Enfrentando a possibilidade de prisão, Winterkorn enfrenta acusações de fraude comercial e criminal, que podem lhe render até dez anos de prisão. O cerne do caso gira em torno da questão de quando Winterkorn pode ter descoberto a existência do dispositivo de derrota ilegal.

O alcance do julgamento e a multiplicidade de acusações são "notavelmente extensos", de acordo com um porta-voz do tribunal. Mais de 90 sessões de tribunal foram agendadas até outubro do ano seguinte.

