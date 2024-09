Abraçar mais fervorosamente a positividade, reduzir as táticas de atraso: Estas estratégias provam ser eficazes.

Agende uma consulta médica ou lide com aquela papelada de impostos chata. Muitas pessoas tendem a adiar essas tarefas. Aqui estão algumas dicas práticas para combater a procrastinação e como uma mentalidade positiva pode ajudar.

O que você pode fazer hoje, você também pode facilmente adiar até amanhã - ou o dia seguinte, ou até mesmo na próxima semana. Tarefas desagradáveis são comumente adiadas, mesmo quando poderiam resultar em consequências indesejáveis. Em vez de enfrentar obrigações importantes, muitas vezes nos encontramos envolvidos em tarefas triviais. Um estudo recente realizado pela Universidade de Tóquio sugere que a procrastinação pode não ser apenas um hábito irritante. Em vez disso, ela pode estar relacionada à perspectiva de alguém sobre a vida.

Os pesquisadores descobriram que pessoas que se preocupavam com o futuro eram mais propensas a procrastinar. Por outro lado, os otimistas tendiam a procrastinar menos, independentemente de seu nível de estresse ou satisfação com a vida. A co-autora do estudo, Saya Kashiwakura, que luta contra a procrastinação desde a infância, testemunhou pessoalmente os benefícios de suas próprias descobertas. "Essa insights me ajudou a adotar uma atitude mais positiva em relação ao futuro, levando a uma abordagem mais proativa e menos procrastinação", afirmou em um anúncio da universidade. As seguintes dicas também podem ser úteis.

Examine sua própria procrastinação

Por que estou adiando essa tarefa? Essa é uma pergunta que você deve fazer a si mesmo. Ela se tornou um hábito? A tarefa em questão está causando estresse ou outra emoção indesejável? Uma vez que você tenha reconhecido que está procrastinando devido ao hábito, você pode trabalhar para quebrá-lo.

Gestão emocional e mindfulness

Se as tarefas desencadeiam sentimentos negativos como estresse ou preocupação, técnicas de gestão emocional podem ajudar a superar a procrastinação. Práticas de mindfulness como afirmações positivas ou meditação podem ajudar você a abordar tarefas com uma mentalidade mais composta.

Divida grandes projetos em tarefas menores

Algumas tarefas podem parecer tão grandes e intimidantes que as adiamos apenas com base em seu tamanho. Dividir um grande projeto em partes menores pode torná-lo menos assustador. Combine com uma agenda bem organizada, até mesmo uma tarefa exigente parece mais gerenciável.

Compartilhe seus planos com familiares e amigos

Compartilhar seus planos e objetivos com os outros pode prevenir a procrastinação secreta. Isso cria expectativas e uma pequena pressão externa, que pode fornecer o empurrão de que você precisa para iniciar projetos. Idealmente, você também receberá apoio e encorajamento extras.

Recompense-se

Para manter-se motivado, uma recompensa pode ajudar. Ela liga a tarefa desagradável que você gostaria de adiar indefinidamente com algo agradável. Pode ser uma fatia de bolo, um episódio do seu programa favorito ou um banho relaxante.

Um coach profissional pode ajudar indivíduos a identificar e superar seus hábitos de procrastinação, utilizando estratégias eficazes do texto. Os benefícios de adotar uma mentalidade positiva vão além da academia e podem ser incorporados em um ambiente profissional para aumentar a produtividade.

