A Wissing defende a redução dos custos no sector ferroviário e promove a pontualidade a curto prazo.

A empresa de transporte ferroviário é esperada para apresentar um plano de restauração, de acordo com as diretrizes do departamento do governo. A implementação está prevista para 2027, com supervisão rigorosa: os principais players para tarefas específicas devem atualizar seus statuses a cada trimestre. "Eu entrarei em ação se notarmos um deslize nos objetivos trimestrais", afirmou Wissing.

Os objetivos incluem aprimorar a pontualidade, aprimorar a eficiência operacional dentro da empresa e aumentar o uso de trens de longa distância. Os métodos para alcançar esses objetivos estão com a autoridade ferroviária, afirmou o secretário de transporte. Além disso, a avaliação e melhoria dos procedimentos de investimento, como a aquisição de novos trens, estão em andamento, a integração tecnológica deve avançar, e a infraestrutura ferroviária deve ser fortalecida contra alterações ambientais devido à mudança climática.

Wissing destacou os avanços anteriores feitos pelo setor ferroviário desde o início do período legislativo, destacando o nascimento da divisão sem fins lucrativos da DB, o início dos trabalhos de renovação gerais nas principais rotas e o aumento significativo do financiamento para o setor ferroviário. "Já fizemos um pagamento inicial, agora é hora do setor ferroviário entregar."

A autoridade ferroviária deve se concentrar em avaliações regulares do progresso do plano de restauração no 'curto prazo', garantindo o cumprimento dos objetivos estabelecidos. Como a implementação do plano é de longo prazo, com objetivos estabelecidos para 2027, as revisões frequentes ajudarão a abordar quaisquer desafios 'a curto prazo' potenciais.

