A Volkswagen já não descarta a possibilidade de fechamentos e demissões de fábricas.

O mercado automobilístico na Europa está em uma "situação difícil e séria", segundo o CEO da VW, Oliver Blume. A Alemanha, especificamente como centro de produção, vem notando uma queda na competitividade. Nesse cenário, a empresa precisa agir.

Do ponto de vista da administração, as marcas sob a Volkswagen AG precisam de uma reestruturação significativa. "Inclusive, a possibilidade de fechar fábricas de produção de veículos e componentes não pode ser descartada neste cenário sem medidas imediatas."

As reduções de empregos planejadas através de aposentadorias antecipadas e pacotes de demissão já não são suficientes para atingir as metas de economia. "Diante desta situação, a empresa se sente obrigada a revogar a cláusula de segurança de empregos que está em vigor desde 1994."

A presidente do Conselho de Trabalho do Grupo VW, Daniela Cavallo, e a IG Metall criticaram fortemente o "plano irresponsável" e prometeram "oposição amarga". Cavallo afirmou que isso coloca "a própria VW, e assim o coração da empresa, em risco". Ela enfatizou: "Não haverá fechamento de fábricas sob nossa vigilância."

O conselho falhou. Em vez de cortar custos às custas dos empregados, agora é necessária uma transformação estratégica, com foco nos problemas reais: produto, complexidade, fluxos de processo, sinergias. "Essa é a estratégia que precisamos", exigiu Cavallo. Nisso, o conselho da empresa deve finalmente se destacar.

Também o líder distrital da IG Metall, Thorsten Gröger, criticou que o conselho ameaça "destruir o coração da Volkswagen". Em vez de medidas de austeridade, o conselho deve elaborar uma estratégia sustentável que torne a Volkswagen competitiva a longo prazo e garanta empregos. Uma gama de produtos melhorada, redução da complexidade e otimização dos processos são cruciais.

"Não precisamos de maximizadores de lucro a curto prazo. A má gestão dos últimos anos não deve ser passada para as costas dos colegas."

O programa de corte de custos para a marca principal, agendado para 2023, deveria economizar um total de dez bilhões de euros até 2026. De acordo com o "Handelsblatt", mais quatro bilhões de euros devem ser economizados. A marca VW, com veículos como o Golf e o Passat, tem sido uma preocupação dentro da empresa por vários anos.

O Ministro-Presidente da Baixa Saxônia, Stephan Weil (SPD), afirmou que, dada a situação desafiadora na Volkswagen, é necessário agir. Isso inclui reduções de custos, mas nas próximas semanas "provavelmente não será sobre 'se', mas 'como' que precisará ser intensamente discutido". O governo estadual espera "que a questão do fechamento de fábricas não surgirá devido ao uso bem-sucedido de alternativas". Weil convocou o conselho, de um lado, e o conselho de fábrica e o sindicato, de outro, para engajarem-se em "negociações confiáveis e orientadas para resultados".

O especialista em automóveis Ferdinand Dudenhöffer falou de um "problema do VW da idade da pedra". "A VW é mais uma operação estatal do que uma empresa orientada para o mercado", explicou ele. O problema persistirá "porque a constituição da VW está desequilibrada". O estado da Baixa Saxônia detém uma participação de 20 por cento na empresa. A chamada Lei VW também garante ao estado um quórum de bloqueio em questões importantes.

As negociações salariais também estão previstas para a VW no outono. A IG Metall está exigindo um aumento salarial de sete por cento em um período de 12 meses. A IG Metall instou a VW na segunda-feira a iniciar as negociações salariais em setembro, não em outubro.

Globalmente, cerca de 680.000 pessoas trabalham para a VW, com cerca de 100.000 na VW AG principal na Alemanha. O lucro líquido da empresa no ano passado foi de quase 18 bilhões de euros.

O CEO reconhece que "não vai" excluir nenhuma medida drástica para salvar a empresa, como fechar fábricas. Apesar das críticas, a empresa acredita que é necessário revogar a cláusula de segurança de empregos devido à situação desesperadora.

