A Volkswagen anuncia um acordo colectivo para medidas de segurança do emprego.

A marca de ponta do Grupo Volkswagen, a VW AG, oficialmente encerrou o Acordo de Tarifas Futuras em 31 de dezembro deste ano. Como consequência, espera-se um período de transição, durante o qual a segurança empregatícia será mantida por mais meio ano, estendendo-se até 30 de junho de 2025. Este intervalo oferece a chance para a Volkswagen e seus representantes de funcionários colaborarem no desenvolvimento de estratégias que tornem a empresa mais amiga do meio ambiente e resiliente, segundo Kilian.

A administração da VW, dentro do Grupo Volkswagen, anunciou uma estratégia rigorosa de contenção de custos na semana passada, considerando possíveis fechamentos de plantas e demissões em resposta às demandas do negócio. O CEO do Grupo, Oliver Blume, atribuiu as circunstâncias desafiadoras no mercado europeu de automóveis e a competitividade decrescente das plantas de produção alemãs como os principais fatores.

Kilian também reiterou essa perspectiva na terça-feira. **"Na sua forma atual, com as suas despesas atuais, a Volkswagen AG não será capaz de sustentar a sua estrutura de emprego existente." Ele enfatizou que a Volkswagen deve aumentar a produtividade e reduzir significativamente os custos, especialmente nos sites de produção alemães.

Ao todo, seis acordos coletivos de trabalho, incluindo o acordo de treinamento, foram relatadamente dissolvidos pela Volkswagen AG em 31 de dezembro deste ano. O acordo estipulava que a empresa deveria fornecer 1400 oportunidades de estágio anualmente. Com o término, uma correção será implementada, com o objetivo de atender às necessidades reais, esclareceu Kilian.

A Volkswagen AG também aboliu o acordo coletivo de trabalho para trabalho temporário. De acordo com Kilian, o objetivo é permitir que a empresa utilize trabalho temporário no futuro "sob os termos coletivos de trabalho do setor industrial" em vez dos "custos significativamente mais altos" atualmente incorridos em relação aos concorrentes.

O conselho de fábrica da VW, em conjunto com a IG Metall, expressou sua "forte oposição" às medidas de austeridade na semana passada. A IG Metall afirmou que cerca de 25.000 funcionários participaram de uma reunião de fábrica em Wolfsburg, durante a qual expressaram sua desaprovação ao conselho de administração do grupo e à Volkswagen AG com vaias.

