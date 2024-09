- A vice-campeã do VfB começa de forma aleatória.

A cena desenrolou-se de forma semelhante à pré-temporada intensa do VfB Stuttgart. Uma enorme comitiva de torcedores brancos se dirigiu ao estádio antes do jogo, e a equipe rapidamente abriu 2 a 0 com gols de Fabian Rieder e outros. Mas assim que parecia que a vitória estava garantida, Maxim Leitsch marcou um gol de empate nos acréscimos, deixando o vice-campeão à deriva.

O empate em 3 a 3 (2 a 1) contra o 1. FSV Mainz 05 no sábado trouxe mais dores de cabeça do que comemorações para os torcedores do Stuttgart. Sua irritação também foi dirigida ao árbitro Timo Gerach, mas eles deveriam primeiro dar uma olhada em seus próprios erros. O início da temporada na Bundesliga tem sido difícil, com apenas um ponto em duas partidas, um grande projeto defensivo a ser enfrentado e uma agenda difícil pela frente após a pausa internacional.

Gladbach, Real e Dortmund estão na fila para a equipe. "Estamos indo na direção certa", disse o técnico do VfB, Sebastian Hoeneß. O diretor esportivo Fabian Wohlgemuth também viu a equipe do Stuttgart como "no caminho certo", mas admitiu que eles não podiam ficar completamente satisfeitos com seu desempenho atual. Dos quatro jogos que jogaram até agora na temporada, o Stuttgart venceu apenas um - uma vitória por 5 a 0 contra o Preußen Münster na primeira rodada da DFB-Pokal. Vencer esse jogo foi importante após a derrota na Supercopa em Leverkusen e a derrota na estreia na liga em Freiburg, mas o Preußen Münster não é exatamente um indicador confiável de sua verdadeira capacidade.

A equipe do Stuttgart precisa melhorar sua defesa o mais rápido possível para evitar que seu início vacilante se torne um desastre total. Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund e até uma viagem ao Real Madrid na Liga dos Campeões estão à espreita. A equipe já anunciou que vai trabalhar duro em sua defesa, já que Hoeneß sabe que marcar seis gols em dois jogos da Bundesliga é demais - mesmo considerando suas lesões.

Problemas defensivos e falta de controle

A defesa, com Anrie Chase fazendo sua estreia como titular, não foi "sempre à prova de água", segundo o diretor esportivo Wohlgemuth após o empate com o Mainz. O retorno do lateral-esquerdo Josha Vagnoman, que estava há muito tempo lesionado, foi um impulso moral, mas Wohlgemuth também notou que a equipe, como em Freiburg, tinha dado o jogo em fases. Isso não é devido a problemas de pessoal, mas é um problema atual para o VfB como um todo.

Após gols de Enzo Millot (8º minuto) e Jamie Leweling (15º), o Stuttgart teve a chance de matar o jogo cedo. Mas eles tiraram o pé do acelerador, permitindo que o Mainz voltasse ao jogo. Nadiem Amiri marcou um pênalti para o Mainz (43º), e Jonathan Burkardt empatou para eles (62º). Rieder marcou novamente para o Stuttgart (88º), mas Leitsch respondeu mais uma vez, empatando nos acréscimos.

A equipe do Stuttgart ficou furiosa com algumas decisões controversas do árbitro. "Não foi suficiente para um pênalti", disse Wohlgemuth sobre a disputa entre Millot e Burkardt antes do 1 a 2. O jogador do Mainz tinha caído devido a um "erro de passo", como ele mesmo descreveu. Antes do 2 a 2, houve uma falta de mão dos visitantes - mas o árbitro "não teve seu melhor dia", como Wohlgemuth colocou.

Até agora, tem sido mais frustração do que alegria para a equipe, enquanto eles lutam para encontrar o pé depois de outra reformulação da equipe no verão e seu novo papel como os caçados vice-campeões.

