- A viagem para o Afeganistão pelo ar começou.

Pela primeira vez em três anos após a tomada de poder pelos Talibã, um avião de deportação com destino ao Afeganistão decolou da Alemanha. O Ministério do Interior da Saxônia informou que o voo partiu do Aeroporto de Leipzig/Halle na manhã de uma sexta-feira, como relatado anteriormente pela "Der Spiegel".

Oficiais confirmaram à Agência de Notícias Alemã que esta foi a primeira operação de deportação para o Afeganistão desde que os Talibã assumiram o poder. Além disso, a dpa confirmou as informações do "Der Spiegel" de que um jato da Qatar Airways decolou de Leipzig às 6h56, com destino a Cabul. A bordo do Boeing 787 estavam relatados 28 ofensores afegãos que haviam sido transportados para Leipzig de vários estados federais. A operação foi principalmente gerenciada pelo Ministério do Interior Federal.

A Alemanha não mantém relações diplomáticas com os líderes Talibã na capital Cabul. Após o ataque com faca mortal em Mannheim no final de maio, o chanceler alemão Olaf Scholz (SPD) declarou que a deportação de criminosos perigosos e potenciais ameaças terroristas para tanto o Afeganistão quanto a Síria seria facilitada novamente.

Essas ameaças são indivíduos suspeitos pelas autoridades de segurança de terem cometido crimes graves com motivação política, incluindo atos de terrorismo. Diz-se que os criminosos condenados haviam cumprido uma parte substancial de suas sentenças na Alemanha antes da possível deportação.

