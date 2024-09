A verificação independente das regras de entrada é crucial para os turistas em viagens organizadas.

Empresas de viagens têm a obrigação de fornecer informações antes de selar um acordo. No entanto, e se as condições de entrada mudarem após a reserva? Um tribunal recentemente decidiu que os viajantes são responsáveis por essa situação.

Qual documento de identificação é necessário e se um visto é aplicável? Os viajantes devem educar-se de forma pontual e autônoma sobre as condições de entrada, evitando confiar apenas nas informações da agência de viagens, que eram precisas no momento da reserva.

No entanto, uma decisão do Tribunal Local de Munique ilustra as consequências: Se você não apresentar os documentos corretos, podem ocorrer atrasos na viagem e custos mais elevados em consequência.

Viagem para as Maldivas adiada e muito mais cara

Neste caso, uma família pretendia visitar as Maldivas no verão de 2023. No entanto, seu filho de sete anos foi impedido de fazer o check-in no balcão do aeroporto devido a possuir apenas um passaporte infantil estendido. Desde janeiro de 2023, um novo passaporte infantil era obrigatório para entrada. A família havia feito a reserva em 2022.

O resultado: A família precisou obter um novo passaporte infantil para seu filho, marcar novos voos e passar uma noite em alojamento no ponto de partida. Eles solicitaram quase 4.600 euros de compensação à agência de viagens devido à sua falta de informação sobre as novas regras de entrada.

No entanto, o Tribunal Local de Munique rejeitou seu pedido. O organizador havia revelado os formalidades de entrada antes de assinar o acordo e enfatizado que a documentação deveria ser autêntica e não estendida. Os reclamantes não responderam por que queriam viajar com um passaporte infantil estendido.

Os viajantes devem ficar informados sobre as últimas regras

No entanto, o tribunal afirmou que, em sua opinião, o organizador réu não tinha obrigação adicional de informar sobre as revisões nas condições de entrada após o acordo. É responsabilidade do viajante ficar atualizado sobre as regulamentações atuais - especialmente para viagens de longa distância.

Uma vez que os reclamantes tinham acesso à internet, era "razoavelmente praticável" para eles verificarem novamente os requisitos de entrada autênticos apenas algumas semanas antes da viagem, de acordo com o tribunal. Considerando o intervalo de nove meses entre a reserva e a data de partida neste caso, a decisão está pendente (Az.: 223 C 19445/23).

Curiosidade: As diretrizes de viagem e segurança do Ministério das Relações Exteriores alemão oferecem informações atuais sobre os requisitos de entrada válidos em todo o mundo.

Em tais situações, seria benéfico para os viajantes visitar os centros de consumo para aconselhamento e orientação sobre seus direitos e responsabilidades. Os centros de consumo podem fornecer informações valiosas e ajudar a navegar em questões complexas relacionadas às reservas de viagens.

Além disso, para evitar tais situações, os viajantes devem monitorar e verificar ativamente os requisitos de entrada por conta própria, uma vez que atualizações regulares podem ocorrer após a reserva. Os centros de consumo também podem fornecer recursos e ferramentas para ajudar os viajantes a ficarem informados sobre as últimas regras e regulamentações.

