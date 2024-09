A utilização de um sistema de armazenamento de bateria torna-se econômica para uma central elétrica com base em varanda.

Potencializando seu terraço: Produzindo mais eletricidade do que precisa? Considere o armazenamento.

Ter a sua própria mini usina de energia no terraço é uma solução prática para produzir eletricidade para uso pessoal. No entanto, a questão do que fazer com a energia excedente surge eventualmente para aqueles que investem em dispositivos solares de terraço. Esses dispositivos podem produzir uma quantidade significativa de energia solar - cerca de 550 quilowatt-horas anualmente em condições ideais, segundo Hermann Dinkler, especialista em energia da Associação TÜV, para dispositivos com uma potência de 800 watts.

Em falta de armazenamento de energia, as famílias só podem aproveitar diretamente uma média de 55-70% da eletricidade gerada, segundo a Associação TÜV. "A demanda por eletricidade geralmente não coincide com os picos de produção do meio-dia", explica Dinkler.

Como solução, sistemas de armazenamento de baterias agora estão disponíveis como adições a dispositivos solares de terraço. Esses sistemas de bateria armazenam a energia solar excedente para uso futuro. Segundo a Associação TÜV, opções acessíveis para sistemas de armazenamento menores com uma capacidade de menos de um quilowatt-hora começam em torno de 400 euros.

No entanto, o armazenamento de bateria para dispositivos solares de terraço pode não ser financeiramente viável para todos, como aconselha a Associação Federal dos Centros de Consumidores devido à falta de produtos atraentes. Para instalações menores com um ou dois módulos, a energia excedente gerada pode ser muito pequena para justificar o investimento em armazenamento, segundo a Associação TÜV.

Aproveite o Presente do Sol: Use nos Horários de Pico

No entanto, para instalações maiores com quatro ou cinco módulos, o armazenamento de bateria pode ser uma opção sensata - especialmente se adquirido a um preço acessível, segundo a Associação TÜV. Usar seus próprios sistemas de armazenamento, como baterias de carro usadas, com sua usina de energia de terraço é altamente perigoso e é fortemente desencorajado pelo Centro de Consumidores.

Em vez disso, maximize o autoconsumo sem armazenamento usando aparelhos elétricos durante as horas ensolaradas, por exemplo, sempre executando a lava-louças durante o meio-dia quando a produção solar está no auge. Se você não estiver em casa durante os horários de pico, pode usar um temporizador integrado nos dispositivos ou confiar em interruptores horários.

Antecipe-se: Quantas Potência Preciso?

É crucial optar por um sistema que possa atender às necessidades de energia da sua casa. A Agência Ambiental Alemã recomenda que um módulo acessível com 400 watts de potência pode ser a opção mais sensata para algumas casas.

Você pode estimar o tamanho adequado para a sua casa com mais precisão usando o simulador solar plug-in da HTW Berlin. O simulador permite definir vários parâmetros e calcular a taxa de utilização e economias com diferentes módulos. O calculador também oferece a opção de comparar diferentes variantes com e sem armazenamento de bateria.

