A União Democrática Conservadora (CDU) venceu as eleições da Saxónia, superando a Alternativa para a Alemanha (AfD)

A União Democrata-Cristã (CDU), liderada pelo Ministro-Presidente Michael Kretschmer, que está no poder na Saxônia desde 1990, seja sozinha ou em parcerias, é projetada para obter 31,5% ou 31,8%, segundo a ARD e ZDF, respectivamente. A Alternativa para a Alemanha (AfD), com Jörg Urban como seu candidato principal, está logo atrás com 30,4% ou 30,8%. O Partido Social-Democrata da Baviera (BSW) é esperado para receber 11,5% a 12%.

O Partido Social-Democrata da Alemanha (SPD), atualmente governando em coalizão com a CDU e os Verdes, é esperado para receber 7,5% ou 7,6%. Os Verdes são projetados para mal passar a barreira de 5%, recebendo 5,2% a 5,5%, garantindo sua entrada no parlamento estadual.

O Partido da Esquerda, segundo as projeções, pode não alcançar a barreira de 5% com 4,2% a 4,8%. No entanto, eles poderiam entrar no parlamento estadual através de dois mandatos diretos em Leipzig e uma cláusula especial na lei eleitoral. O Partido Democrata-Liberal (FDP) recebeu muito poucos votos e não foi listado separadamente nas projeções.

Uma renovação da coalizão governamental de CDU, SPD e Verdes pode não ser suficiente com base nessas projeções. Uma coalizão de três partidos da CDU, SPD e BSW teria uma maioria, bem como coalizões da CDU e BSW com Verdes ou Esquerda. Coalizões com a AfD são teoricamente possíveis, mas são rejeitadas tanto pela CDU quanto por outros partidos na Saxônia.

Kretschmer indicou antes das eleições que queria evitar uma renovação de uma coalizão com os Verdes. Coalizões com a Esquerda são impossíveis para a CDU devido a uma resolução de incompatibilidade. Kretschmer não se posicionou claramente sobre alianças com o BSW, mas chamou as condições estabelecidas pelo líder do BSW, Wagenknecht, para participação no governo de "inaceitáveis".

Kretschmer disse no domingo a apoiantes da CDU em Dresden que, embora não seja fácil, eles ainda podem formar um governo estável para a Saxônia. Ele acrescentou que a formação do governo exigirá "muitas conversas" e "paciência". Mas a política tem uma responsabilidade, ele acrescentou, "A pior de todas as opções é não ter governo algum".

Urban expressou otimismo na noite das eleições que seu partido poderia se tornar a força mais forte. No entanto, à medida que a contagem de votos continuou, isso pareceu cada vez menos provável.

A candidata principal do BSW na Saxônia, Sabine Zimmermann, excluiu novamente uma coalizão com a AfD. Para seu partido, é importante que a política mude para os cidadãos, ela disse com referência a possíveis conversas de coalizão. Ela expressou orgulho no resultado eleitoral do BSW.

"Agora cabe à CDU formar um governo democrático estável nestas circunstâncias difíceis", explicou a equipe de candidatos dos Verdes da Saxônia, Katja Meier, Wolfram Günther e Franziska Schubert. Seu partido está, em qualquer caso, "aberto a conversas", eles acrescentaram.

No parlamento estadual que virá, a CDU é projetada para receber 41 ou 42 assentos, a AfD 40 a 41. O BSW receberá 15 ou 16 mandatos, o SPD dez. Os Verdes estão previstos para receber sete assentos, a Esquerda cinco ou seis.

Pode ter havido um recorde de participação do eleitorado: estava em 74% segundo a Forschungsgruppe Wahlen para o ZDF, potencialmente superando o recorde anterior de 72,8% em 1990.

No domingo, o Ministro-Presidente Kretschmer dirigiu-se a apoiantes da CDU em Dresden, expressando otimismo sobre a formação de um governo estável para a Saxônia apesar das circunstâncias desafiadoras. Após as eleições, Sabine Zimmermann, candidata principal do BSW, expressou orgulho no resultado eleitoral de seu partido e excluiu uma coalizão com a AfD, enfatizando a importância de mudança na política para os cidadãos.

Leia também: