A União considera insuficiente a "medida de segurança" proposta pela administração da Ampel.

Próximas discussões com o governo e partes internacionais sobre imigração na próxima semana, como mencionado por Linnemann, incluem: "Se a administração federal realmente deseja um diálogo genuíno, temas como negações de fronteira, aplicação da doutrina de Dublin e expulsões consistentes devem estar na pauta de terça-feira." Linnemann expressou preocupações sobre a implementação em vez de compreensão, afirmando: "A era dos grupos de trabalho chegou ao fim."

O representante de política legal do CSU, Volker Ullrich, expressou reservas sobre a eficácia das medidas propostas. "Eu temo que as ações da aliança 'trânsito de luz' não vão longe o suficiente", disse ele ao Funke. "Medidas como regulamentações mais rigorosas de armas de fogo podem servir mais como símbolos do que como soluções." No entanto, ele reconheceu as decisões como um primeiro passo positivo.

Em resposta ao presumido incidente de esfaqueamento de inspiração islamista em Solingen, que resultou em três mortes, o governo federal aprovou um pacote de política de segurança na quinta-feira. Os componentes-chave incluem proibições de facas ampliadas, benefícios reduzidos para refugiados deportáveis, poderes investigativos aumentados para as forças de segurança e esforços de prevenção ampliados contra o islamismo.

Ullrich atribuiu essas decisões à pressão externa da CDU e CSU. "A determinação da União está dando resultados", afirmou o político do CSU. Após o ataque, o líder da CDU, Friedrich Merz, instou o governo a revisar suas políticas de migração e se reuniu com o chanceler Olaf Scholz para conversas na terça-feira.

