A UE intensifica a sua pressão sobre a administração federal antes das discussões sobre a imigração.

Chefe do CSU Alexander Dobrindt está pressionando por outra deportação para o Afeganistão dentro desta semana, segundo seu pronunciamento ao "Bild am Sonntag". Ele enfatizou que isso não deve ser um caso isolado.

Na última sexta-feira, a Alemanha viu sua primeira deportação para o Afeganistão em três anos, com 28 nacionais afegãos, todos condenados por crimes graves, sendo enviados de volta ao seu país de origem. O porta-voz do governo, Steffen Hebestreit, foi cauteloso quanto à repetição desta ação.

A ministra do Interior, Faeser, declarou ao "Bild am Sonntag" que "criminosos e estupradores" de países estrangeiros devem deixar a Alemanha. Ela planeja garantir que as deportações continuem, inclusive para o Afeganistão e a Síria.

O secretário-geral da CDU, Carsten Linnemann, defendeu a aplicação rigorosa do princípio de Dublin, que significa recusar entrada na fronteira, para deter a imigração ilegal. Ele também insistiu na deportação daqueles que não podem ficar no país.

Linnemann se referiu ao ataque com faca no festival da cidade de Solingen, onde três pessoas morreram e oito ficaram feridas. O suspeito, um sírio de 26 anos, que deveria ser deportado para a Bulgária no ano passado, havia entrado pela primeira vez na UE lá.

Este incidente desencadeou uma discussão sobre deportações e proibições de facas. O governo federal então propôs um pacote de segurança, envolvendo o endurecimento das leis de armas, medidas contra o islamismo violento e mudanças significativas nas leis de residência e asilo. O governo federal discutirá o curso de ação subsequente e a viabilidade dessas medidas com os estados e a União na terça-feira.

Linnemann expressou preocupação de que a reunião possa se tornar um "evento placebo", exigindo medidas concretas para limitar a imigração ilegal, em vez de grupos de trabalho intermináveis.

Enquanto isso, o primeiro-ministro da Baviera, Söder, pediu uma reforma fundamental das leis de asilo. Ele afirmou que o direito individual subjetivo ao asilo precisa mudar e que a Alemanha deve decidir quem entra no país, não todos tendo o direito de fazê-lo. Ele observou que é essencial determinar a capacidade de ajudar e integrar, bem como identificar aqueles necessários para o mercado de trabalho.

Söder considera as decisões atuais um "primeiro passo", mas insuficiente. Ele enfatiza a necessidade de um pacote abrangente, incluindo rejeições na fronteira, acordos de repatriação e expansão de países de origem seguros. Ele também sugere minimizar benefícios para requerentes de asilo rejeitados.

A proposta de Söder foi criticada, especialmente por partidos governantes, que o acusaram de querer "brincar com a nossa Lei Fundamental" e a chamaram de "populismo". O vice-líder da fração parlamentar do SPD, Dirk Wiese, disse ao "Rheinische Post" na segunda-feira que os esforços de Söder para "superar a AfD pela direita" não são úteis ou adequados para responsabilidades compartilhadas. Em vez disso, ele enfatizou a importância de ultrapassar as fronteiras partidárias em tempos desafiadores.

Após o chamado de Söder para reformar as leis de asilo, houve discussões sobre a necessidade de políticas de imigração mais rigorosas na Alemanha. Nesse contexto, alguns políticos sugeriram que a Baviera deveria priorizar a cooperação com o Afeganistão para facilitar as deportações.

Dado o enfoque da Baviera nas deportações, é possível que mais voos para o Afeganistão sejam organizados em breve, após o retorno bem-sucedido de 28 nacionais afegãos na semana passada.

