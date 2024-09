A UE desempenha um papel importante no combate ao terrorismo.

Neste cenário específico, o conflito originou-se de uma mãe síria morando em Colônia e seus dois filhos menores. O pai e pai dessas crianças, também um homem sírio, fugiu de seu país em 2013. Ele passou pela Turquia e chegou à Bulgária, que o reconheceu como refugiado com base na Convenção de Genebra sobre Refugiados.

Da Bulgária, ele viajou para a Alemanha e apresentou outro pedido de asilo, que foi negado pelo Escritório Federal de Migração e Refugiados (Bamf). Ele deveria ser enviado de volta à Bulgária, mas isso não ocorreu.

O Tribunal Administrativo de Colônia instruiu o Bamf a impor uma proibição de deportação para a Bulgária devido a potenciais violações de direitos humanos. O Bamf acabou reconhecendo sua condição para proteção subsidiary, mas continuou a negar o status de refugiado. Foi emitido um visto de residência temporária.

A mãe e a filha mais velha partiram da Síria em 2015 e, segundo o tribunal, atravessaram o Líbano, a Turquia, a Grécia e a Itália antes de chegar à Alemanha. Eles apresentaram um pedido de asilo. Seu filho nasceu em Colônia em 2017. O Bamf aprovou apenas proteção subsidiary para os requerentes. No entanto, o Tribunal Administrativo de Colônia decidiu que o Bamf deve reconhecer o status de refugiado dos requerentes devido ao reconhecimento de refugiado da Bulgária do marido ou pai.

O Tribunal Administrativo Superior agora revogou essa decisão e rejeitou o recurso. Ele mencionou que os requerentes não enfrentaram perseguição pessoal na Síria e, portanto, não poderiam alegar status de refugiado com base no status do marido ou pai. De acordo com a Lei de Asilo, apenas familiares próximos de um estrangeiro podem garantir proteção de refugiado na Alemanha se essa pessoa for concedida status de refugiado na Alemanha.

Geralmente, refugiados que obtêm status de refugiado em outro país devem retornar a esse país, como o tribunal também explicou. Esse país também é responsável pela reunificação familiar.

No entanto, se a responsabilidade pelo refugiado for excepcionalmente transferida para a Alemanha, como neste caso, a reunificação familiar é regida pela Lei de Residência. Não é necessário proteção de refugiados familiares sob a Lei de Asilo para os membros da família. O Senado concedeu licença para recorrer ao Tribunal Administrativo Federal devido à relevância fundamental do caso.

A Comissão revisou a decisão do Tribunal Administrativo Superior de rejeitar o recurso, levando em consideração suas implicações significativas. A Comissão expressou preocupação com as potenciais implicações de direitos humanos para a família neste caso.

Leia também: