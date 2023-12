A UE chega a um acordo "histórico" sobre a reforma do sistema de asilo, mas a ratificação continua a ser um desafio

O acordo abrange os elementos políticos de cinco leis da UE que "tocam todas as fases da gestão do asilo e da migração", afirmou o Conselho Europeu numa declaração, acrescentando que as cinco são componentes do pacto sobre migração e asilo proposto pela Comissão Europeia em 2020.

As cinco leis da UE acordadas abordam questões como o rastreio de migrantes irregulares, os procedimentos de tratamento dos pedidos de asilo, as regras para determinar qual o Estado-Membro responsável pelo tratamento de um pedido de asilo e a forma de lidar com situações de crise, de acordo com a declaração do Conselho Europeu.

"As novas regras, uma vez adoptadas, tornarão o sistema de asilo europeu mais eficaz e aumentarão a solidariedade entre os Estados-Membros, permitindo aliviar a carga sobre os Estados-Membros onde chegam mais migrantes", acrescentou a declaração.

Há muito que se queixam do facto de alguns Estados-Membros da UE receberem muito mais migrantes do que outros. De acordo com as propostas, os países que não estão na fronteira terão de escolher entre aceitar a sua quota-parte de 30.000 requerentes de asilo ou pagar pelo menos 20.000 euros ($21.870) por pessoa para um fundo da UE, informou a Reuters.

O acordo foi celebrado entre a atual presidência espanhola do Conselho Europeu, que é rotativa entre os Estados-Membros de seis em seis meses, e o Parlamento Europeu.

Embora o acordo tenha sido saudado como histórico por Roberta Metsola, presidente do Parlamento Europeu, um acordo formal terá ainda de ser aprovado pelos 27 membros da União Europeia e ratificado pelo Parlamento, onde vários blocos de deputados se opõem ao acordo.

O Conselho Europeu referiu que a próxima etapa do processo será a apresentação do acordo provisório aos Estados-Membros para confirmação.

O dia 20 de dezembro de 2023 ficará para a história", afirmou Metsola numa publicação nas redes sociais. O dia em que a UE chegou a um acordo histórico sobre um novo conjunto de regras para gerir a migração e o asilo".

O acordo foi criticado por instituições de solidariedade social para com os refugiados, bem como por deputados do Parlamento Europeu.

O Conselho Europeu para os Refugiados e Exilados, uma aliança de 117 ONG que trabalham para proteger os requerentes de asilo, disse nas redes sociais que o acordo marcou um "dia negro para a Europa".

A Amnistia Internacional reagiu ao acordo na quarta-feira, afirmando que "conduzirá a um aumento do sofrimento dos requerentes de asilo, refugiados e migrantes em todas as etapas das suas viagens".

A política de migração

A migração, em particular a questão de como lidar com o grande afluxo de refugiados a que a Europa tem assistido nos últimos anos, tem vindo a dominar a política europeia, em particular à direita.

A localização geográfica da Europa e o seu historial relativamente favorável em matéria de direitos humanos e de apoio aos refugiados tornaram-na um destino atrativo para aqueles que fogem de conflitos.

A UE tem uma vasta fronteira externa, que vai desde o Mar Mediterrâneo - perto de partes do Norte de África e do Médio Oriente - até às fronteiras terrestres com a Rússia, a leste. Os conflitos ocorridos nestas regiões do mundo nas últimas décadas levaram naturalmente muitas pessoas a procurar entrar na Europa.

A UE enfrenta outros desafios únicos no que respeita à migração irregular, nomeadamente o facto de 22 dos 27 Estados-Membros da UE fazerem parte do espaço Schengen sem fronteiras, o que torna o rastreio dos movimentos através do bloco um pouco mais complicado.

A circulação sem atritos é algo de que a maioria dos europeus não quer abdicar por razões económicas, mas a falta de controlo da migração é o outro lado da moeda.

Sem surpresa, isto cria uma ampla oportunidade para os políticos anti-UE atacarem Bruxelas, uma estratégia política experimentada e testada por políticos de todo o bloco. Para os partidos da oposição, isto significa que é possível responsabilizar o governo pela política interna de migração.

No dia anterior ao acordo da UE sobre migração, o parlamento francês aprovou um controverso projeto de lei sobre imigração, que a principal política de extrema-direita francesa, Marine Le Pen, considerou uma "vitória ideológica inquestionável" para o seu partido.

Fonte: edition.cnn.com