A Turíngia contribui significativamente para a participação significativa no processo de votação das eleições para o parlamento regional.

Aproximadamente 1,66 milhões de eleitores são incentivados a participar do processo de votação. Em recente pesquisas, a Alternativa para a Alemanha (AfD) lidera significativamente sobre a União Democrata-Cristã (CDU), seguida de perto pelo Partido da Esquerda liderado pelo Presidente do Governo Bodo Ramelow, e a Aliança de Sahra Wagenknecht (BSW). O Partido Social-Democrata (SPD) é previsto ter um resultado historicamente ruim, enquanto os Verdes correm o risco de não entrar no parlamento estadual, e o Partido Democrata-Livre (FDP) tem chances mínimas. As seções eleitorais estão programadas para fechar às 18h.

O candidato principal da AfD, Björn Höcke, votou em Bornhagen por volta do meio-dia. Representando a asa direita do partido, Höcke deixou a seção eleitoral sem falar com a imprensa. Apesar do recente aumento de sua partido, ele tem lidado com reveses. No último minuto, ele desistiu de um debate na TV devido a "problemas de saúde".

Devido a uma consistente derrota para o candidato da CDU em sua circunscrição eleitoral de Eichsfeld, Höcke decidiu concorrer em Greiz. No entanto, a CDU também pode garantir a vitória em Greiz. Ironicamente, o sucesso de seus colegas de partido pode trabalhar contra ele. De acordo com pesquisas, a AfD tem uma alta chance de garantir mandatos diretos em várias circunscrições, o que poderia tornar até mesmo o primeiro lugar na lista estadual inadequado para garantir uma cadeira no parlamento estadual.

A mídia é pouco provável que cubra a comemoração da eleição da AfD. Após uma decisão judicial contra a exclusão de vários meios de comunicação do evento, o partido estadual, considerado um grupo securely de extrema-direita pelo serviço de inteligência interna, excluiu todos os jornalistas devido a "problemas organizacionais". Um porta-voz do partido citou espaço insuficiente no local para acomodar todos os jornalistas credenciados.

O candidato principal da CDU, Mario Voigt, votou em Jena. Ele expressou sua esperança de que "muitos residentes da Turíngia vão às urnas e exercem seu direito de moldar o futuro de nosso estado". Ele também esperava por "maiorias estáveis" para permitir o progresso no estado novamente.

O Presidente do Governo Ramelow, cujo governo de minoria tem poucas chances de reeleição de acordo com as pesquisas, distanciou-se claramente da AfD após votar em Erfurt. Ele declarou que lutaria por "todos aqueles que aspiram a uma decisão liberal e democrática". No entanto, ele enfatizou que a força da AfD "não é um problema isolado na Turíngia".

