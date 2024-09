A transmissão da gripe aviária ocorre entre vacas através deste mecanismo.

O vírus da gripe aviária H5N1, inicialmente encontrado em uma fazenda leiteira americana no início da primavera, já se espalhou rapidamente entre o gado, afetando mais rebanhos à medida que o tempo passa. Essa rota de transmissão do vírus chamou a atenção, levando uma equipe de pesquisa a investigar. De acordo com Martin Beer do Instituto Friedrich-Loeffler (FLI) em Greifswald e Jürgen Richt da Universidade Estadual do Kansas em Manhattan, o principal método de transmissão entre o gado é através do leite, principalmente através do equipamento de ordenha. Esses achados foram publicados na revista "Nature".

Em seus experimentos, os pesquisadores infectaram bezerros e vacas leiteiras com o vírus H5N1, especificamente a variante B3.13. Essa variante foi relatada pela primeira vez em março de 2023 em vacas leiteiras no estado norte-americano do Texas, afetando 190 operações leiteiras em 13 estados norte-americanos até o início de agosto.

Beer, Richt e colegas descobriram que a variante B3.13 é uma mistura de um vírus da gripe aviária original europeu e norte-americano. Esse patógeno pode ter pulado para o gado no final de 2023 ou início de 2024 antes de se espalhar ainda mais.

Nenhum RNA viral encontrado no sangue e outros tecidos

Intrigantemente, os pesquisadores descobriram resultados variados dependendo do método de infecção. O gado infectado pelo nariz e pela boca apresentou poucos sintomas, incluindo descarga nasal e tosses. Enquanto alguns animais exibiram esses sintomas, eles não desenvolveram febre ou apresentaram outros sintomas de doença.

Ao adicionar mais bezerros duas vezes depois, nenhum deles ficou infectado. Após sete dias, apenas metade dos bezerros originalmente infectados exibiu pequenas quantidades de material genético viral nas vias respiratórias superiores. No entanto, não havia RNA viral no sangue e em outros tecidos.

A história é diferente para as vacas infectadas através da ubre, que apresentaram saúde geral comprometida, ataxia e letargia dentro de um dia. A produção de leite caiu drasticamente, caindo mais de 90% em todas as vacas afetadas. O leite tornou-se grosso e mucoso, separando-se rapidamente em componentes líquidos e sólidos. Isso afetou tanto as vacas infectadas com a variante B3.13 quanto os animais de teste infectados com uma variante europeia relacionada de H5N1.

Duas vacas, uma de cada grupo, ficaram tão doentes que precisaram ser eutanasiadas três dias após a infecção. Amostras de leite de ambos os grupos revelaram altas cargas virais. Autopsias revelaram danos significativos às glândulas mamárias, com células mortas aparecendo em grande número. Análises genéticas revelaram uma mutação que provavelmente permite que o vírus se amplifique em determinadas células da ubre.

Barreiras significativas ainda não superadas

Apesar desses achados, o FLI admite as limitações de seu estudo, citando o uso de uma variante inicial dos EUA e o teste de um número limitado de animais. "Felizmente, não foi relatada nenhuma transmissão homem a homem até agora", escrevem os autores do estudo. "Isso apoia a suposição de que essas cepas ainda não superaram as barreiras críticas para permitir a transmissão homem a homem". No entanto, a equipe da indústria leiteira dos EUA enfatiza a importância da vigilância aumentada se forem detectadas características anormais do leite. Casos anormais poderiam potencialmente estar relacionados à infecção pela gripe aviária e exigiriam investigação adicional. Uma estratégia de vigilância efetiva é vital para gerenciar surtos entre o gado.

