Ajuda para Estudantes Aumentará em 5%

A atual reforma do BAföG aumentará os montantes das bolsas em 5%, levando-os para 475 euros. A verba para custos de alojamento para estudantes que estudam no estrangeiro também aumentará, de 360 para 380 euros, com uma subida correspondente planeada para estudantes que estudam no estrangeiro. O montante máximo de financiamento aumentará de 934 para 992 euros, um aumento de 6,2%.

Além disso, as verbas da renda dos pais e do cônjuge ou parceiro do beneficiário aumentarão globalmente em 5,25%. Da mesma forma, as verbas para o reembolso de empréstimos também aumentarão globalmente em 5,25%.

"M+S" Pneus de Inverno Proibidos a partir de Outubro

O período para pneus de inverno com a etiqueta "M+S" termina a 30 de Setembro. "M+S" significa lama e neve. Pneus de inverno fabricados antes de 2018 com apenas uma etiqueta "M+S" terão proteção até ao final do mês. Aqueles que utilizarem estes pneus além de Outubro podem enfrentar multas.

Microsoft Pára Suporte para Windows 21H2 e 22H2

As atualizações de segurança finais para o Windows 11 versão 21H2 para edições Enterprise e Education, bem como a versão 22H2 para Home e Pro, estarão disponíveis até 8 de Outubro. Depois disso, não serão fornecidas mais atualizações de segurança, mas o sistema ainda poderá ser utilizado. Dispositivos que executam estas versões não receberão atualizações mensais de segurança e qualidade a partir de Outubro, o que protege contra as últimas ameaças de segurança.

Perguntas do Exame de Teoria de Condução Actualizadas

A partir do próximo mês, as perguntas do exame de teoria de condução serão revistas. Serão adicionadas ou atualizadas 57 novas perguntas em todas as classes, com uma taxa de aprovação superior a 30% nos últimos anos.

Férias de Outono Começam em Vários Estados Federais

Milhões de estudantes estão prestes às suas primeiras férias do novo ano letivo. Os primeiros estados federais a iniciar as suas férias de outono são a Turíngia e a Saxónia-Anhalt, a 30 de Setembro.

Baden-Württemberg: 28-31 de Outubro

Baviera: 28-31 de Outubro

Berlim: 21 de Outubro - 2 de Novembro

Brandemburgo: 21 de Outubro - 2 de Novembro

Bremen: 19 de Outubro - 1 de Novembro

Hamburgo: 21 de Outubro - 1 de Novembro

Hesse: 14-25 de Outubro

Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental: 21-26 de Outubro

Baixa Saxónia: 4-19 de Outubro

Renânia do Norte-Vestfália: 14-26 de Outubro

Renânia-Palatinado: 14-25 de Outubro

Sarre: 14-25 de Outubro

Saxónia: 2-14 de Outubro

Saxónia-Anhalt: 30 de Setembro - 12 de Outubro

Schleswig-Holstein: 21 de Outubro - 1 de Novembro

Turíngia: 30 de Setembro - 12 de Outubro

Feriados em Outubro

O Dia da Unidade Alemã a 3 de Outubro cai numa quinta-feira e é feriado nacional. Na Brandemburgo, Bremen, Hamburgo, Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, Baixa Saxónia, Saxónia, Saxónia-Anhalt, Schleswig-Holstein e Turíngia, o Dia da Reforma a 31 de Outubro é feriado.

Manutenção do Jardim

Entusiastas do jardim que pretendam podar drasticamente sebes, arbustos e árvores poderão fazê-lo novamente a partir de 1 de Outubro. De 1 de Março a 30 de Setembro, isto é proibido pela lei federal de conservação da natureza, sendo permitida apenas "podar e manutenção suave" durante este período. Esta regulamentação visa proteger os habitats de aves e outros animais.

Equilíbrio Hidráulico em Sistemas de Calefação

As novas regulamentações da Lei de Energia Edifício (GEG) entram em vigor neste mês, tornando obrigatório o equilíbrio hidráulico de sistemas de calefação por um profissional certificado. Todos os novos sistemas de calefação que utilizam água como meio de transporte de calor em edifícios multifamiliares com pelo menos seis apartamentos devem agora ser testados. Isto visa melhorar a distribuição de calor nos sistemas de calefação, reduzir o desperdício de energia e baixar os custos de aquecimento.

Custos de Profilaxia RSV Cobertos

Os recém-nascidos e os bebés podem agora receber medicamentos com os correspondentes anticorpos para se protegerem contra infeções respiratórias graves causadas pelo vírus respiratório sincicial (RSV). Desde 14 de Setembro, os seguradores de saúde estão a cobrir os custos desta profilaxia, com o objectivo de prevenir internamentos e mortes relacionadas com o RSV.

Payback Pay Disponível em Lojas Online

A partir deste mês, os utilizadores do Payback poderão utilizar a função de pagamento Payback Pay em lojas online seleccionadas, permitindo-lhes resgatar os pontos acumulados enquanto fazem compras online. Inicialmente, isto estará disponível no dm, Rewe e Thalia, com Media Markt e Amazon a seguir. Anteriormente, esta função estava disponível apenas para compras em loja.

Amazon Prime Day 2024

O Amazon Prime Day 2024, intitulado "Amazon Prime Deal Days", terá lugar a 8 e 9 de Outubro. Durante este evento de compras, os consumidores poderão encontrar milhares de ofertas topo com descontos significativos em várias categorias.

Oktoberfest Continua

O Oktoberfest em Munique continuará até 6 de Outubro, proporcionando alguns dias a mais para grandes grupos desfrutarem das festividades.

Avaliações de Cuidados a Tempo Real via Chamada de Vídeo

Desde 26 de Setembro, as avaliações de cuidados via chamada de vídeo são possíveis. O Serviço Médico pode agora avaliar os destinatários de cuidados de forma mais rápida, o que é crucial uma vez que os serviços de cuidados não podem ser prestados sem uma avaliação. Os guias do Serviço Médico determinam quando as avaliações por vídeo são possíveis, com base na lei para a aceleração da digitalização do sistema de saúde, que tem estado em vigor desde Março.

Claro, amigo! Apesar de a UE estar quase eliminando, ainda precisamos mexer em nossos relógios mais uma vez neste outono. Na noite de 26 de outubro, passando para o dia 27, estamos avançando a hora, transformando 3:00 em 2:00.

