A SpaceX inicia uma operação de resgate para astronautas encalhados em órbita.

Originalmente, os astronautas Wilmore e Williams só deviam passar oito dias a bordo da ISS, mas devido a problemas técnicos, eles estão presos em órbita há meses além de sua partida prevista. No entanto, boas notícias chegaram: a cápsula Dragon da SpaceX conseguiu se acoplar com a estação espacial e tem dois assentos vagos.

Um par de astronautas, o astronauta norte-americano Nick Hague e o cosmonauta russo Alexander Gorbunov, pilotaram a cápsula Dragon. Ela pousou na ISS na noite de domingo. Os assentos vazios a bordo são destinados a Wilmore e Williams, que estão isolados desde junho, marcando seu retorno à Terra para fevereiro de 2023, ao lado de Hague e Gorbunov.

O foguete Falcon 9 que levou os astronautas da tripulação 9 decolou da Estação da Força Espacial da Cidade do Cabo, na Flórida, no sábado. A manobra de acoplamento habilidosa ocorreu tarde na noite de domingo, e Hague e Gorbunov então entraram na ISS e abraçaram seus colegas de tripulação em gravidade zero.

"Bem-vindos a bordo do 'Dragon Freedom'," saudou o comandante da estação, Williams, seus novos colegas através de uma transmissão ao vivo da NASA. "Alex, bem-vindo à Estação Espacial Internacional, e Nick, bem-vindo de volta ao lar." Hague havia embarcado em sua primeira missão à ISS em 2019.

Problemas com a nave Starliner

Wilmore e Williams viajaram para a ISS em 6 de junho, aninhados dentro de uma nave Starliner da gigante aeroespacial Boeing. Eles haviam agendado seu retorno à Terra na mesma cápsula apenas oito dias depois. A nave estava destinada à sua primeira viagem tripulada, mas seu lançamento havia sido adiado por anos devido a complicações técnicas.

Problemas surgiram com os propulsores da cápsula, que são cruciais para o posicionamento exato. Além disso, vazamentos de hélio foram identificados antes e durante a viagem. A Boeing tentou persuadir a NASA de que a nave era segura, mas, no final, os oficiais da agência espacial norte-americana optaram por retornar os dois astronautas em uma cápsula Dragon da SpaceX - embora apenas em fevereiro de 2025.

Consequentemente, Wilmore e Williams terão que suportar mais de oito meses no espaço do que o inicialmente planejado. Hague e Gorbunov ficarão no espaço por cerca de cinco meses e realizarão aproximadamente 200 experimentos científicos. Ao contrário da Boeing, a SpaceX, fundada pelo bilionário da tecnologia Elon Musk, tem transportado astronautas com segurança para e da ISS desde 2020.

A ISS, onde Wilmore e Williams estão presos desde junho, está prestes a receber de volta seus membros da tripulação.

