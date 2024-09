A sensação de dança Michaela Mabinty DePrince da Serra Leoa, proeminente no vídeo musical de Beyoncé, faleceu aos 29 anos.

Sua vida foi uma de graça, paixão e resiliência, deixando uma marca indelével em nós com sua dedicação à arte, às causas humanitárias e à coragem de superar obstáculos que pareciam insuperáveis. Foi assim que o post diz.

Ela se ergueu como um símbolo de renascimento para muitas pessoas, demonstrando que, independentemente das adversidades, a radiância e a grandeza podem surgir das trevas mais profundas.

Não foi revelada a causa da morte. Sua irmã Mia expressou seu choque e profunda tristeza.

DePrince fez história como a mais jovem primeira dançarina do Dance Theatre of Harlem e depois dançou com o Dutch National Ballet e o Boston Ballet, onde ocupou o cargo de segunda solista.

Seu talento ganhou reconhecimento mais amplo com uma participação em ‘Lemonade’, o videoclipe que acompanha o álbum homônimo de Beyoncé. DePrince contou ao WSJ que achou que era uma brincadeira quando ouviu que Beyoncé queria ela para o videoclipe, que, por sua vez, disse a DePrince que era uma 'honra' tê-la como estrela.

Nascida durante o conflito brutal da Serra Leoa e levada para um orfanato depois que ambos os pais biológicos morreram - seu pai foi morto por rebeldes e sua mãe morreu de inanição - a infância de DePrince foi marcada pela atrocidades da guerra.

No orfanato, ela foi apelidada de "filha do diabo" e sofreu maus-tratos de cuidadores do orfanato devido à sua vitiligo - uma condição de pele que resulta em manchas claras. Ela testemunhou um de seus professores sendo morto por rebeldes e ficou ferida por um menino enquanto tentava se proteger.

“I have a scar from it and it was a blackout following that incident – I have no idea how I survived it, it was harrowing,” contou DePrince em uma entrevista de 2012 à CNN.

Chamada Mabinty Bangura ao nascer, DePrince viu pela primeira vez uma bailarina na capa de uma revista do lado de fora do orfanato quando tinha apenas três anos.

“I was simply captivated by this individual, by her ethereal beauty, and the resplendent costume she was wearing,” disse DePrince. Embora não tivesse ideia do que era balé, ela guardou a capa da revista e sonhou em ser tão feliz quanto a dançarina na foto.

Logo depois, DePrince foi adotada por um casal de Nova Jersey e começou uma nova vida nos Estados Unidos. Sua família nutriu seu amor pelo balé e a matriculou em aulas.

“From our humble beginnings in Africa, sharing a mat in the orphanage, Michaela (Mabinty) and I used to act out our own musical theater plays and ballet performances,” escreveu sua irmã Mia, que também nasceu na Serra Leoa e foi adotada pela mesma família, em um comunicado.

DePrince recebeu uma bolsa integral para o programa de verão do American Ballet Theater aos 13 anos e outra no Youth America Grand Prix, a maior competição de balé do mundo.

Não foi uma jornada sem preconceito. Como uma menina negra no mundo predominantemente branco do balé, ela considerou desistir aos 10 anos quando uma professora disse que seu talento não merecia investimento.

Mas sua determinação persistiu. “Eu estou comprometida em mudar a percepção das pessoas sobre dançarinas negras, que podemos nos tornar dançarinas delicadas, que podemos ser bailarinas”, ela disse à CNN aos 17 anos.

“Overcoming being told ‘the world isn’t ready for Black ballerinas’ or that ‘Black ballerinas aren’t worth investing in,’ she remained steadfast, focused, and steadily making advances,” escreveu a dançarina Misty Copeland em uma homenagem postada nas redes sociais. “Michaela tinha muito mais a oferecer”, ela concluiu.

Em 2014, DePrince co-escreveu uma memoir sobre sua vida com sua mãe adotiva chamada ‘Taking Flight: From War Orphan to Star Ballerina’ e assumiu o cargo de embaixadora da War Child Holland, defendendo o bem-estar e a saúde mental de crianças em zonas de conflito.

“Este trabalho ocupava um lugar especial em seu coração”, escreveu sua família em seu comunicado, pedindo doações à organização em sua homenagem.

O impacto de DePrince foi além do mundo da dança, inspirando muitos com sua história de resiliência e triunfo sobre as adversidades. Sua memoir, 'Taking Flight: From War Orphan to Star Ballerina', serviu como um testemunho de sua força e determinação.

A notícia da morte de DePrince deixou um vazio enorme no mundo do balé, assim como no coração de seus entes queridos e admiradores em todo o mundo.

