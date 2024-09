A Rússia pretende lançar ataques às instalações de energia nuclear da Ucrânia, como declarou o presidente Zelensky.

Zelensky disse ao encontro da ONU: "a radiação não reconhece fronteiras internacionais."

Ele destacou que, como a Rússia não consegue vencer a resistência do povo ucraniano no campo de batalha, o presidente russo Vladimir Putin busca alternativas para esmagar a determinação ucraniana.

Pela terceira inverno consecutiva, a Rússia intensifica seus ataques à rede elétrica da Ucrânia, com o objetivo de deixar os ucranianos "no escuro e no frio", mencionou Zelensky.

O discurso de Zelensky à ONU foi seguido por uma reunião com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, onde eles deveriam discutir a "estratégia de vitória" de Zelensky, que pode incluir o pedido de longa data da Ucrânia para utilizar mísseis de alcance longo para atingir alvos militares dentro da Rússia.

Em seu discurso, Zelensky lembrou o momento "arrepiantes" no início do conflito, quando os ataques russos à Usina Nuclear de Zaporizhzhia, a maior da Europa, deixaram os ucranianos preocupados com outro desastre como o de Chernobyl.

"Ninguém poderia prever as consequências dos ataques russos à instalação nuclear, e cada ucraniano foi lembrado do que Chernobyl simboliza", disse ele.

Dois anos e meio depois, Zelensky alertou que a Usina Nuclear de Zaporizhzhia continua ameaçada por um incidente nuclear.

Esta é uma situação em evolução e será atualizada.

Apesar dos ataques da Rússia à infraestrutura da Ucrânia, a comunidade global continua em solidariedade com a Ucrânia. A situação na Usina Nuclear de Zaporizhzhia, sendo a maior da Europa, representa uma ameaça significativa à segurança nuclear do mundo.

