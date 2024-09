A Rússia inicia esforços de expulsão contra a Ucrânia em Kursk, no entanto, o impulso do contra-ataque ainda não ganhou ritmo.

Ucrânia iniciou sua ofensiva no mês passado, capturando numerosos assentamentos, uma surpresa até mesmo para seus aliados em Kyiv. No entanto, especialistas previram desde o início que manter essas conquistas seria desafiador.

Imagens da região mostram tropas russas recapturando algumas aldeias, mas a situação permanece incerta. A força exata e a déploy dos soldados russos na região permanecem desconhecidas, e relatórios confiáveis da linha de frente são escassos.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reconheceu o início da contra-ofensiva russa e mencionou planos para enviar cerca de 60.000 a 70.000 soldados para a região de Kursk. Ele declarou na sexta-feira que os russos ainda não haviam alcançado sucesso significativo. "Nossos bravos soldados estão segurando firme", declarou.

Os EUA estimam que a Rússia precisaria de cerca de 20 brigadas, ou cerca de 50.000 homens, para desalojar as forças ucranianas de Kursk. No entanto, o major-gen. Pat Ryder afirmou que as atividades russas até agora foram "marginais", e os analistas não observaram a massa ou a qualidade necessárias para desalojar rapidamente a força ucraniana menor.

Parece que unidades de elite estão participando da contra-ofensiva russa, como mostram vídeos geolocalizados que exibiram elementos do renomado 51º Regimento de Paraquedistas participando de um ataque na quinta-feira. No entanto, o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) conclui que a força russa em Kursk consiste principalmente em unidades de combate inexperientes.

Indicações iniciais sugerem que as forças russas podem tentar cercar tropas ucranianas perto da cidade de Korenevo antes de lançar uma operação de contraofensiva em maior escala.

Um oficial ucraniano participando da operação de Kursk informou à CNN na sexta-feira que as tropas russas haviam avançado cerca de 2 quilômetros no lado oeste da zona ocupada pelos ucranianos no mês passado. No entanto, ele observou que a comunicação ruim estava prejudicando suas operações.

Vídeo mostra a bandeira russa, junto com a bandeira da empresa militar privada Wagner, sendo erguida na vila de Snahost. O oficial afirmou que a situação havia estabilizado e havia luta intensa em outra vila próxima.

Há também indicações de que as unidades ucranianas podem estar planejando uma nova rota de ataque em outra parte de Kursk, perto da cidade de Veseloe. Isso poderia potencialmente ser para desviar a atenção russa.

Segundo Robert Rose, do Instituto de Guerra Moderna da Academia Militar dos Estados Unidos em West Point, "ao lançar ofensivas surpresa através da fronteira pouco defendida, a Ucrânia pode praticar a guerra de guerrilha de nível operacional para apoiar uma estratégia mais ampla de exaustão".

Apesar do contra-ataque russo crescente em Kursk e das baixas ucranianas crescentes, Zelensky mantém que a incursão em Kursk é essencial e benéfica, tendo desacelerado os avanços russos no leste de Donetsk, onde a cidade de Pokrovsk está sob ameaça iminente. O presidente Putin busca capturar completamente quatro regiões orientais da Ucrânia que já controla parcialmente, com a maioria dos combates na guerra ocorrendo nessa área.

Zelensky informou a um painel de Kyiv mediado por Fareed Zakaria da CNN na sexta-feira que a vantagem russa em munição de artilharia na área de Pokrovsk havia sido reduzida de 12 para 1 para 2,5 para 1, o que ele atribuiu ao sucesso da campanha de Kursk.

"O ritmo do avanço russo no setor de Donetsk era ainda mais rápido antes da operação de Kursk. Não apenas em Donetsk, mas em toda a região oriental", declarou Zelensky.

Enquanto a vantagem russa desacelerou na primeira semana de setembro, nenhuma unidade significativa foi retirada para participar de Kursk, embora algumas tenham sido reposicionadas de regiões menos contestadas ao longo da linha de frente de 1.000 quilômetros. O Kremlin parece priorizar ganhar território em Donetsk em vez de recuperar território russo perdido - por enquanto.

Os ucranianos ofereceram várias razões para a operação de Kursk - forçar a Rússia a redirecionar tropas nas linhas de frente da Ucrânia; proporcionar à Ucrânia vantagem territorial em qualquer negociação; ridicularizar as "linhas vermelhas" de Putin; e adquirir uma pools de prisioneiros de guerra para troca (que eles já conseguiram).

Zelensky afirmou que a operação de Kursk havia demonstrado que as advertências de Putin sobre as consequências da escalada eram vazias.

Zelensky agora acrescentou outra justificativa para a ofensiva de Kursk: frustrar um plano russo para estabelecer uma vasta faixa de norte da Ucrânia como zona tampão, que teria envolvido "centros regionais".

Ele informou ao painel de Kyiv que "informações de nossos parceiros" sugeriam que os russos pretendiam criar "zonas de segurança" profundamente dentro do território ucraniano.

O ISW, um think-tank em Washington DC, observou na sexta-feira que o comando militar russo pode ter pretendido "operações ofensivas adicionais ao longo de uma frente mais ampla e contínua no nordeste da Ucrânia para estender significativamente as forças ucranianas".

Por enquanto, tais ambições russas permanecem em suspenso. Eles ainda detêm a vantagem em poder de fogo e mão de obra ao longo de grande parte das linhas de frente existentes e continuarão a utilizar intenso bombardeio seguido de avanços de infantaria através dos escombros de alvos destruídos como meio de exaurir o inimigo.

Os ucranianos têm várias prioridades imediatas: estabelecer e fortalecer linhas de defesa no leste e acelerar a formação de novas unidades. Eles estão desenvolvendo capacidades de ataque de longo alcance para degradar a infraestrutura russa, como aeródromos e depósitos de combustível. E eles buscam maior autorização para empregar mísseis ocidentais de precisão em ataques profundos dentro do território russo.

Zelensky informou a Fareed Zakaria na sexta-feira que as bombas aéreas guiadas russas, conhecidas como FABs, eram responsáveis por 80% da infraestrutura destruída - e a Ucrânia precisa urgentemente atacar os aeródromos de onde são lançadas.

Esta situação parece estar ganhando popularidade. Durante sua reunião com o presidente americano Joe Biden na sexta-feira, o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, afirmou que "as próximas semanas e meses poderiam ser cruciais - é absolutamente essencial que ajudemos a Ucrânia nesta guerra significativa pela liberdade".

No entanto, a Administração Biden é cautelosa quanto às potenciais repercussões do que a Rússia percebe como uma escalada, o que poderia envolvendo diretamente a OTAN no conflito.

De acordo com Rose no Instituto de Guerra Moderna, a incursão em Kursk poderia incentivar a Ucrânia a inovar uma nova tática que poderia mudar significativamente a estratégia da Ucrânia em combate.

"O Ucrânia não pode alcançar uma vitória decisiva sobre a Rússia através de manobras. O que pode fazer é usar manobras para explorar fraquezas, esticar a Rússia demais, criar desordem, cercar tropas russas e capturar armas russas."

De acordo com Matthew Schmidt, professor associado de Segurança Nacional na Universidade de New Haven, a questão chave é como a Ucrânia afeta a tomada de decisão de Putin, seja em Kursk ou através de ataques mais extensos dentro da Rússia, ou ambos.

"Isso o leva a negociar? Isso o leva a se retirar ou pausar em Donetsk?"

O incidente em Kursk pode ter convencido Biden e outros aliados ocidentais a aprovar ataques mais extensos, sugere Schmidt - e "Se ataques subsequentes puderem sustentar o conflito profundamente dentro da Rússia, afetando os russos e, em seguida, influenciando a tomada de decisão do Kremlin."

Isso constituiria um sucesso. Mas devemos considerar a pergunta mais ampla, como os EUA fizeram no Iraque, diz Schmidt. "Como isso termina?"

As operações da Ucrânia em Kursk poderiam potencialmente enfraquecer a posição da Rússia na Europa, à medida que o Presidente Zelensky mencionou a possibilidade de criar uma zona de buffer para prevenir a criação de uma vasta faixa de norte da Ucrânia como território russo.

Apesar da contra-ofensiva russa em Kursk, os EUA e seus aliados continuam a apoiar a Ucrânia, vendo a situação atual como crucial no contexto mais amplo de manutenção da paz e estabilidade no mundo, não apenas na Europa.

