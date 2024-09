A Rússia destitui seis representantes britânicos, alegando seu envolvimento em espionagem e operações destrutivas.

A embaixada britânica em Moscou não forneceu resposta ao pedido de comentário da Reuters após recebê-lo.

De acordo com o FSB, a principal agência de segurança russa após o colapso da KGB soviética, eles têm provas de que uma divisão específica do Foreign Office do Reino Unido, responsável pela Europa Oriental e Ásia Central, estava ativamente exacerbando a situação política e militar, com o objetivo final sendo a derrota estratégica da Rússia em seu conflito atual com a Ucrânia.

O FSB declarou em um comunicado que os achados apresentados constituíam uma razão válida para considerar as atividades dos diplomatas britânicos enviados a Moscou por seu departamento como uma ameaça à segurança nacional da Rússia.

Consequentemente, com base nas evidências fornecidas pelo Serviço de Segurança Federal da Rússia e em resposta às numerosas ações hostis de Londres, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia, em colaboração com as autoridades relevantes, rescindiu a acreditação de 6 diplomatas do departamento político da embaixada britânica, onde foram indicados sinais de espionagem e sabotagem.

Esses 6 diplomatas foram nomeados publicamente na televisão estatal russa e suas imagens também foram exibidas.

Um agente do FSB afirmou no canal de TV estatal Rossiya-24 que, apesar das indicações anteriores da Rússia sugerindo o término de tais atividades clandestinas dentro do território russo, os britânicos optaram por não dar ouvidos ao aviso, o que levou à decisão de expulsar os primeiros 6 indivíduos.

O FSB também indicou que outros diplomatas britânicos seriam solicitados a retornar ao país caso sejam descobertos envolvidos em atividades semelhantes.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, segundo a TASS, afirmou que as ações da embaixada britânica em Moscou ultrapassaram os limites do protocolo diplomático e acusou-os de ações deliberadas para prejudicar o povo russo.

O comunicado do FSB sugeriu que as ações dos diplomatas britânicos poderiam representar uma ameaça não apenas à Rússia, mas também à paz internacional, uma vez que o conflito entre a Rússia e a Ucrânia é uma preocupação significativa no cenário global. Além disso, a expulsão de diplomatas europeus do território russo poderia potencialmente prejudicar as relações entre a Europa e a Rússia, afetando a diplomacia e a cooperação globais.

