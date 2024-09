A reputação do Hezbollah depende muito da vingança de Israel.

Desde maio de 2000, o grupo conseguiu expulsar Israel do sul do Líbano após um longo e exaustivo conflito. Seis anos depois, eles mantiveram sua posição contra Israel em uma guerra de 34 dias. Desde então, o grupo apoiado pelo Irã vem fortalecendo seu arsenal de mísseis e drones. Na Síria, eles lutaram ao lado do Irã e da Rússia contra a oposição ao regime de Assad. Nos últimos 11 meses, houve quase diariamente confrontos ao longo da fronteira com Israel, forçando mais de 62.000 israelenses a evacuarem suas casas na parte norte do estado judeu (enquanto mais de 100.000 libaneses fugiram da área da fronteira).

No entanto, a imagem de força do grupo começou a desmoronar neste verão. Em 30 de julho, um drone israelense atingiu um prédio residencial no sul de Beirute, matando um comandante sênior do Hezbollah, Fu'ad Shukr. Além disso, na terça-feira, por volta das 3:30 da tarde em Beirute, Numerous beepers explodiram em áreas com influência do Hezbollah, ferindo quase 3.000 pessoas e matando pelo menos 12.

Na quarta-feira, uma nova onda de explosões sacudiu os subúrbios do sul de Beirute e outras cidades do sul do país, deixando pelo menos nove mortos, segundo o ministério da saúde do Líbano. Uma fonte de segurança informou à CNN que esses dispositivos eram rádios portáteis.

Embora o Hezbollah não tenha divulgado números exatos, fica claro que muitos de seus membros de menor escalão foram feridos nas explosões.

Em resumo, o ataque com mísseis e os dispositivos explosivos indicam uma infiltração significativa nas redes de comando e controle essenciais do Hezbollah por parte de Israel. O grupo nunca esteve tão vulnerável ou comprometido.

O Hezbollah jurou vingança contra Israel. Sua credibilidade depende disso. Mas, realistically, quais são suas opções?

Não muitas, segundo suas ações recentes.

Para vingar a morte de Shukr, em 25 de agosto, o Hezbollah lançou mais de 300 drones e mísseis contra alvos israelenses, incluindo, segundo seu líder Hassan Nasrallah, a sede da agência de inteligência Mossad e a Unidade 8200, a unidade de inteligência de sinais de Israel. No entanto, Israel negou qualquer dano significativo, e não há evidências que contradigam essa afirmação.

Muitos dos indivíduos que carregavam os dispositivos explosivos provavelmente eram oficiais de campo, os pivôs locais para as células de combatentes que compõem as forças principais do Hezbollah. E agora, pelo menos 2.000, ou mais, podem estar temporariamente incapacitados, ou pior.

A rede de comunicação, que os rádios e os rádios portáteis desempenharam um papel crucial, provavelmente está fora do ar.

Os oficiais de inteligência do Hezbollah provavelmente estão lutando para decifrar como isso aconteceu.

Mesmo que se tome a decisão de retaliar contra Israel, como a ordem pode ser transmitida pela linha de comando, e quem pode, ou mesmo vai, executá-la?

O conflito na fronteira já cobrou um alto preço para o Hezbollah, que admite ter perdido mais de 400 combatentes desde outubro do ano passado, em comparação com cerca de 250 perdidos durante a muito mais intensa guerra de 34 dias com Israel em 2006.

O Hezbollah continua a apresentar uma frente corajosa, prometendo continuar a atacar alvos israelenses enquanto a conflito do Gaza persistir.

"O moral permanece alto, e os feridos retornarão à linha de frente", disse um "apoiador do Hezbollah" à CNN enquanto esperava notícias sobre o estado de seu amigo no hospital.

O Hezbollah está encurralado. Israel não está mais interessado no conflito de baixa intensidade em sua fronteira norte e está recorrendo a medidas cada vez mais drásticas e potencialmente escalatórias. Não há muito que o Hezbollah possa fazer para deter Israel ou retaliar.

O mundo assiste enquanto o Hezbollah lida com as consequências de suas ações após os recentes ataques a suas redes de comando e controle. A vulnerabilidade do Hezbollah ficou evidente para o mundo, com danos significativos a seu arsenal de mísseis e sistemas de comunicação.

