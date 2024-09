A redução do envelhecimento da pele: o que o desencadeia?

Com o início dos 25 anos, a pele humana começa seu processo de envelhecimento. Isso é marcado pela aparição de rugas, inicialmente sutis e rasas, mas que depois se tornam mais profundas e evidentes. Este campo de lutar ou prevenir esses sinais do envelhecimento é um mercado movimentado: há uma variedade de cremes, hidratantes e máscaras, além de injeções e cirurgias recomendadas para a rejuvenescimento da pele. A maioria das pessoas deseja a elegância do envelhecimento, mas não seus aspectos visíveis.

Este processo natural não é uma peculiaridade; ele começa por volta dos 25 anos. Uma das razões para isso é a lentidão das células da pele, de acordo com a Prof. Christiane Bayerl, diretora da Clínica de Dermatologia e Alergologia do Helios Dr. Horst Schmidt Clinics em Wiesbaden.

Essa diminuição das células da pele ativas resulta em uma redução de fibras de colágeno e elásticas na camada dérmica da pele. Isso faz com que a pele perca umidade e elasticidade, levando à formação de rugas.

Genética e estilo de vida influenciam o envelhecimento

A taxa e a profundidade com que as rugas se formam variam de acordo com uma mistura de fatores. A genética tem um papel significativo, afirma Julian Nuchel, líder do grupo no Centro de Bioquímica, Universidade de Colónia. Apesar de um estilo de vida atraente, alguns octogenários mantêm uma pele jovem, enquanto outros exibem rugas profundas. Analisar os membros mais velhos da família pode fornecer insights sobre a própria aparência futura. No entanto, o estilo de vida também influencia o início precoce e a profundidade das rugas faciais. É aí que temos um impacto.

A proteção solar é uma medida preventiva poderosa, defendem os dermatologistas Christiane Bayerl. Os raios UV do sol estressam a pele, causando enrugamento prematuro e manchas de idade. A radiação danifica nosso DNA, acelerando o envelhecimento da pele e, no pior cenário, levando ao câncer de pele.

Para nos proteger, podemos optar pela sombra ou ficar dentro de casa durante as horas de pico do sol. Além disso, o uso de protetor solar e roupas deve fornecer proteção suficiente. "A proteção contra a radiação UV-A é essencial no protetor solar durante os meses de sol", enfatiza Julian Nuchel. Esta radiação contribui significativamente para o envelhecimento da pele. Ele também destaca a importância da proteção solar durante todo o ano: "Mesmo no inverno, o sol emite radiação".

O tabagismo prejudica a pele

Outra ameaça importante para a pele é o tabagismo. "Ele danifica os vasos sanguíneos, dando à pele uma aparência mais pálida", compartilha Christiane Bayerl. Os estudos sugerem que quanto mais tempo e mais uma pessoa fuma, mais envelhecida a pele parece, especialmente para as mulheres.

A poluição ambiental pesada também afeta negativamente a pele, de acordo com Bayerl. Os óxidos de nitrogênio, em particular emitidos por veículos a diesel, causam manchas de idade. "Os estudos indicam que as manchas de idade fazem as pessoas parecerem 10 anos mais velhas", ela acrescenta.

A pele envelhecida enfraquece suas habilidades protetoras

No entanto, o envelhecimento da pele não se trata apenas de estética. Como nosso maior órgão, a pele realiza funções vitais essenciais. "Ele nos protege contra patógenos e retém água", explica Julian Nuchel.

À medida que a força da pele diminui, a inflamação se torna mais comum e os patógenos prejudiciais podem penetrar no corpo com mais facilidade, ele alerta. "É essencial preservar a saúde da pele por quanto tempo pudermos. Quanto antes começarmos, melhor", conclui Nuchel.

Nutrição e exercícios cuidam da pele

Além da proteção UV, um estilo de vida saudável é vital - incluindo uma dieta equilibrada e exercícios. Frutas e vegetais devem fazer parte significativa da dieta, compartilha Christiane Bayerl. Esses itens alimentares contêm antioxidantes que podem neutralizar os radicais livres, que podem acelerar o envelhecimento da pele.

"No entanto, o colágeno é igualmente crítico", acrescenta o dermatologista. As proteínas de colágeno podem ser encontradas em carne, peixe, ovos e produtos lácteos. Os veganos podem recorrer a fontes alternativas para aumentar a produção de colágeno, como legumes, nozes e abacates.

A vitamina A e C também são benéficas para a pele, declara Julian Nuchel. Consumir vitaminas em alimentos ou usá-las em cremes desacelera o envelhecimento da pele. No entanto, a eficácia depende da concentração no creme, ele alerta. E é dito: "Os cremes são eficazes apenas contra linhas finas", mantém Christiane Bayerl. Ou seja, rugas mais superficiais.

Cuidados pessoais são fundamentais

Em conclusão, ambos os especialistas sugerem fortemente a criação de uma rotina de cuidados com a pele personalizada. "A personalização é fundamental para determinar quais cuidados funcionam melhor para um indivíduo", aconselha Julian Nuchel. O tipo de pele, a estação e a fase da vida de uma pessoa devem informar suas escolhas de cuidados com a pele.

"Os cremes anti-idade prescritos são benéficos, especialmente para mulheres que passam pela menopausa ou por mudanças hormonais", sugere Christiane Bayerl. A pele seca também pode acelerar o envelhecimento, ela acrescenta. "É crucial atender às necessidades específicas da pele seca", ela aconselha. Isso significa dar prioridade à hidratação quando necessário.

O papel da genética no envelhecimento da pele é significativo, como mencionado por Julian Nuchel do Centro de Bioquímica da Universidade de Colónia. Apesar de estilos de vida semelhantes, algumas pessoas podem herdar genes que atrasam a formação e a profundidade das rugas, enquanto outras não têm essa sorte.

Outro fator que pode influenciar a aparência das rugas é o tabagismo, de acordo com a dermatologista Christiane Bayerl. O tabagismo não só causa uma aparência mais pálida, como também acelera o envelhecimento da pele, especialmente para as mulheres.

Leia também: